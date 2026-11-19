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Valladolid, 19 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha cuestionado este jueves para qué han servido las "políticas de apaciguamiento" que en su opinión se han aplicado en el País Vasco en los últimos años y que permiten que "señoritos de aldea y de pistola vuelvan a chulear a la gente buena".

Durante un mitin organizado por el PP en un hotel de Valladolid, en el que ha participado junto al presidente de la Junta de Castilla y León y del PP-CyL, Alfonso Fernández Mañueco, Aznar ha pedido asegurar en estas elecciones generales la "continuidad constitucional, la unidad histórica de España y la convivencia futura de los españoles", porque la ve en riesgo.

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Aznar ha indicado que se estaba acordando de "Jon Goicoechea", aunque aparentemente se refería al candidato del PP por Gipuzkoa Jon Echeverría, que el pasado fin de semana tuvo que suspender un acto tras arrojarle piedras un grupo de personas, y se ha preguntado "de qué han servido las políticas de apaciguamiento".

Ha negado que el dirigente de Bildu Arnaldo Otegi, a quien ha atribuido la autoría de disparos contra el ponente constitucional Javier Cisneros o el secuestro de Javier Ruperez -en procedimientos en los que fue absuelto por la Justicia-, pueda "apaciguar las calles del País Vasco".

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Aznar se ha referido a que, tras aprobar la amnistía para los promotores del 'procés' catalán, eliminar el delito de sedición, plantear indultos y aceptar "reuniones en Suiza" con prófugos de la Justicia "para conseguir el Gobierno" y pactar con los "bilduetarras" que "todos los terroristas salgan a la calle", el siguiente paso de Pedro Sánchez será, de necesitarlo para gobernar, "reconocer la nación catalana, la vasca y la de no sé qué".

"Tantas naciones será España como votos de partidos nacionalistas necesite Sánchez", ha augurado en caso de poder repetir el PSOE la mayoría parlamentaria con la que fue investido en 2023, lo que ha visto como un "riesgo inmenso" porque significaría "cambiar la Constitución".

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En clave electoral, Aznar ha llamado a los indecisos a "concentrar el voto en el PP", para ampliar la distancia con el PSOE porque, en provincias como Valladolid, con cinco escaños en juego, "no es lo mismo 2 (diputados para el PP), 2 (para el PSOE) y 1 (para Vox), que un 3, 1 y 1".

El expresidente, que ha recordado su etapa en Valladolid cuando presidió la Junta de Castilla y León, ha reclamado el voto para "quien tiene la posibilidad real" de tener al próximo presidente del Gobierno, en referencia a Alberto Núñez Feijóo: "Hay que mirar la historia y entender que concentrar el voto es garantizar más posibilidades para nosotros y menos para nuestro adversario", ha resumido.

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Aznar se ha referido al Gobierno como "una banda de delincuentes que ha tomado nuestro país".EFE

(foto)