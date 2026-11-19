19/11/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con una réplica de la virgen de Montserrat durante un acto en Barcelona. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de no respetar la democracia: "Se nos ha colado en el sistema, en nuestra democracia, una persona que no la respeta". ESPAÑA EUROPA CATALUÑA POLÍTICA DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de no respetar la democracia: "Se nos ha colado en el sistema, en nuestra democracia, una persona que no la respeta".

Lo ha hecho durante un acto de la entidad 'Tabarnia' este jueves en Barcelona al que han acudido dirigentes de PP y Vox, como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández; el líder popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el de Vox, Gonzalo de Oro.

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Ayuso ha advertido de que, tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, España puede cambiar completamente, y ha asegurado: "Ya la están transformando ahora en la dictadura de las minorías, con muchas trampas y con el uso obsceno de los recursos de todos".

"Tenemos claro cuál es la ruta, esta república plurinacional que nos quieren meter por la espalda", y ha afirmado que Sánchez se ha servido del poder en beneficio de sí mismo, y ha puesto de ejemplo la amnistía a los líderes del 'procés'.

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"Han llegado a borrar delitos del Código Penal de todos los españoles para mantenerse en el poder, han intentado acabar con la vida de una jueza que investigaba la corrupción de su hermano, cada día tanta y tanta corrupción", ha agregado.

Preguntada por su opinión respecto a la entrevista del presidente del Gobierno en la revista 'Lecturas', ha respondido que ella no está "tan desesperada" como para protagonizar una portada en una revista del corazón.

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VIAJE A CEUTA

Ayuso también ha asegurado que su viaje a Ceuta de este viernes tiene como objetivo trasladar su apoyo a los ceutíes "como representante del Estado en Madrid".

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"Nosotros, como región capital y además internacional y orgullosos de serlo porque pasamos de lo castizo a lo universal, que somos un lugar de acogida y de apertura, defendemos una inmigración que se integra, que desde el primer día es uno más, que trabaja, que tiene niños", ha añadido.

VIVAS A LA LEGIÓN DURANTE EL ACTO

Y ha concluido que en Cataluña no se ha permitido fomentar "la hispanidad" con inmigración latinoamericana como, ha dicho, se ha hecho Madrid.

Durante el acto, en el que se han escuchado 'vivas' a la Legión, los responsables de 'Tabarnia' le han regalado a Ayuso, a quien consideran su "presidenta en el exilio", una réplica de La Moreneta, la Virgen de Montserrat.

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