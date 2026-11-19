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Valladolid, 19 nov (EFE).- El jugador del Real Valladolid Adrián Arnuncio 'Arnu' afirmó este jueves, tras ser elegido mejor jugador blanquivioleta del mes de octubre, y confirmarse su renovación hasta 2030, que está cumpliendo el sueño que tenía desde niño y que su objetivo es triunfar en "su casa".

"Llevo soñando con esto desde pequeño y seguir vinculado al club de mi vida, al que llegué con diez años, me hace feliz. Esto es para mi familia, que ha hecho muchos sacrificios llevándome y trayéndome desde Palencia y para la afición, que siempre me apoya, y a la que espero corresponder dándole muchas alegrías", señaló durante una rueda de prensa.

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El delantero explicó que ya desde este verano el director deportivo, Víctor Orta, le dijo que querían renovarle, pero considera que las cosas "hay que hacerlas bien" y por eso se ha estado trabajando durante este tiempo "para confirmarla", subrayó.

Tras su paso como cedido al Real Madrid, Arnu ha regresado a Valladolid "con más madurez", lo que cree que se "está notando en el campo" y confía en poder "seguir en la misma línea mucho tiempo" con más goles a su casillero que permitan más victorias a su equipo.

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"La gente más cercana sabe que quería triunfar aquí y eso intento hacer, pero no tengo objetivos de goles sino que lo que quiero es disfrutar de cada momento, cada viaje, cada calentamiento, cada entrenamiento y cada partido", insistió.

Considera que el equipo "ha empezado a carburar bien, aunque falta esa pizca de regularidad" que les impidió ganar a un Castellón que se llevó el triunfo del José Zorrilla por un penalti cuyo rechace fue rematado por el propio jugador que lo lanzó, y que paró Aceves en primera instancia.

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"Fue un partido duro que se decidió por un penalti, y una derrota no merecida, pero ahora toca el Celta Fortuna y creo que va a ser un partido chulo", advirtió.

Respecto a regresar a la selección española no es algo que se plantee porque sabe que "son momentos y cada jugador va y viene y se vive desde fuera, cuando toca" pero, si le llega, tratará de "aprovecharlo al máximo".

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Por último, preguntado por Juanmi Latasa, su compañero en el esquema de Escribá, comentó que "es un gran futbolista y persona" con el que se lleva muy bien. EFE

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