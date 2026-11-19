Guardar

Santa Cruz de La Palma, 19 nov (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha replicado este jueves a PP y Vox, que proponen recurrir a la Armada ante la llegada de cayucos a Canarias, y ha señalado que cuando la Armada encuentra en el mar una embarcación con niños o mujeres, lo que hace es ayudarlos.

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, pidió el pasado domingo que la Armada intervenga para frenar las embarcaciones que se dirigen a Canarias, mientras que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha propuesto en campaña “militarizar las fronteras”.

PUBLICIDAD

Según ha esgrimido este jueves España en Santa Cruz de La Palma, “la Armada ya les ha contestado”, cuando el jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante Antonio Piñeiro, respondió a Vox en septiembre de 2025 que “no estamos para combatir a los cayucos sino para ayudarles”.

A juicio del ministro, la Armada tiene valores “mucho más elevados” que los que está demostrando el PP.

El titular de Hacienda ha preguntado a qué vienen a Canarias en plena campaña el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que llegará al archipiélago este viernes, cuando sus partidos se oponen al rechazo de menores migrantes entre las comunidades autónomas. EFE

PUBLICIDAD

1012035

(Foto)