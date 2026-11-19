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Zaragoza, 19 nov (EFE).- El exjugador de Boca Juniors Ander Herrera ha considerado este jueves que sus antiguos compañeros deben "seguir por la misma línea", "pues llevan una racha buenísima", para afrontar la final de la Copa Sudamericana, en la que el conjunto 'xeneize' se enfrentará el sábado al Atlético Mineiro en Barranquilla (Colombia).

Herrera, que actualmente milita en el club que le vio nacer como jugador, el Real Zaragoza, ha observado, en declaraciones a EFE, que Boca lleva unos meses haciendo "las cosas muy bien" y ha creado "un grupo súper compacto".

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"Simplemente les diría que no cambien ahora nada, que están cerca de los títulos, ya se ha conseguido uno y todavía se pueden conseguir dos o tres más, así que cambien lo menos posible", ha señalado.

De esta manera, ha instado a los jugadores de la escuadra argentina a que en los días previos al encuentro "hagan exactamente lo mismo que vienen haciendo, porque las cosas las están haciendo fenomenal".

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Interrogado por si le hubiera gustado disputar la copa con la camiseta azul y oro, ha relatado: "Creo que ya he disfrutado con Boca lo que he tenido que disfrutar, estoy muy orgulloso de ello y este es el momento de los jugadores que están ahora en el plantel". Al respecto, ha añadido que ese encuentro lo van a disputar "los que se lo merecen".

"Otros hemos estado en el club, hemos intentado hacerlo lo mejor posible, pero nuestro momento ya pasó, así que desearles lo mejor", ha zanjado Ander Herrrera, quien también ha afirmado que seguirá el partido desde España. EFE

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