19/11/2026 Inés Camacho, nueva responsable de Operaciones Legales de Abogados Legalsha. POLITICA ABOGADOS LEGALSHA

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Abogados Legalsha, firma legaltech especializada en derecho bancario y defensa del consumidor, ha incorporado a Inés Camacho Portillo como responsable de operaciones legales, con el objetivo de reforzar la estructura operativa de la firma y optimizar la gestión de su actividad jurídica.

Camacho, graduada en Derecho y administración y dirección de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, asumirá la dirección al frente de los equipos de redacción, procesal y ejecuciones y se encargará de estarán la supervisión de los procesos de preparación y presentación de demandas, el seguimiento de la actividad procesal y la optimización de la fase de ejecución de los procedimientos.

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Asimismo, coordinará la planificación de los recursos y los flujos de trabajo del área para acompasar la entrada de nuevos asuntos con la capacidad de tramitación de la firma. Entre sus objetivos estará también impulsar la ejecución y el cobro de las cantidades reconocidas en las resoluciones judiciales.

A lo largo de su carrera, ha ocupado puestos de responsabilidad como responsable del departamento jurídico en Hipoges y directora del departamento de litigación en Aliseda y Anticipa, donde fue la responsable del equipo jurídico. También ha trabajado como abogada en Broseta Abogados y como 'legal counsel' en AHORA Asset Management.

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"La incorporación de Inés supone un importante refuerzo para Legalsha en una etapa de crecimiento y consolidación. Su experiencia en la dirección de grandes equipos jurídicos nos permitirá seguir avanzando en la optimización de nuestras operaciones legales y en nuestra capacidad para gestionar un volumen de actividad cada vez mayor", ha señalado el CEO de Abogados Legalsha, Rebin Shamamy.