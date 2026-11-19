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Benavente (Zamora), 19 nov (EFE).- El líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha defendido la cláusula establecida en las subvenciones culturales en Castilla y León (PP-Vox) al afirmar que no dar ayudas a producciones audiovisuales "de carácter ideológico" es algo "muy alejado de la censura".

Abascal, que ha ofrecido en Benavente (Zamora) una rueda de prensa, ha respondido a los periodistas sobre esa medida firmada en Castilla y León por el consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico (Vox), que en este partido tienen "muy claro" su posición al respecto, tanto en esta comunidad autónoma como en el resto de España.

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"Desde luego, no tiene que ser el Estado el que esté ayudando a hacer ningún tipo de producción de carácter ideológico", ha declarado Abascal, quien ha precisado que no va a ser "el censor de ninguna película", y añadido que la cultura tiene que tener ayuda del Estado pero cuando sea "de calidad y no ideológica".

"El que quiera hacer ideología con la cultura, con el cine, que se lo pague", ha agregado para recalcar que en esos casos le da igual que sea una ideología "de un lado que de otro", y ha puesto como ejemplo el que hicieran una película para hablar bien de él, un caso en el que "no es el Estado el que tiene que pagarlo, tiene que ser el director o yo el que le ayude si quiero que hable bien de mí".

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El líder de Vox ha sostenido que lo que es censura es lo de "aquellos que siempre han estado financiando determinada ideología en el cine, en el ámbito de la cultura, en la pintura, en absolutamente cualquier cosa, pensando que la cultura es de ellos".

Ha añadido que la cultura es "de todos los españoles", tanto de los de derechas como de los de izquierdas y de los que no tienen ideología.

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Preguntado por si le parece que la película de 'La bola negra' la consideraría ideológica, ha comentado que no la ha visto y que "parece que se ha convertido en obligatorio" verla, para admitir que no tiene mucho tiempo para ver cine, lo que "no quiere decir que no la quiera ver". EFE

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