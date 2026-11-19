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Gijón (Asturias)/Madrid, 19 nov (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha pedido este jueves el apoyo de los abstencionistas, así como de las mujeres, a que las que ha asegurado que serán protegidas por su partido "de verdad" y sin "demagogia".

Abascal ha hecho este llamamiento en un mitin en Gijón, en el que ha afirmado que si las mujeres pueden tener confianza en alguien, es en Vox, porque las protegerá "de la mayor amenaza importada".

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"Podéis estar seguras todas vosotras (...) Tenemos la firme determinación de proteger también a las mujeres, igual que a los hombres", ha prometido.

Según el líder de Vox, han llegado a la política para defender a los "estafados" por el Gobierno de Pedro Sánchez y el colectivo de las mujeres ha sido, ha subrayado, el que ha sufrido más su "estafa". EFE

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