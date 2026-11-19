13/11/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la Plaza de Zocodover, a 13 de noviembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Esta visita supone el regreso del líder de Vox a la provincia de Toledo durante el ciclo electoral, tras el acto de presentación de los cabezas de lista al Congreso celebrado en Talavera de la Reina el pasado 26 de octubre. POLITICA Juanma Jiménez - Europa Press

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha recriminado este jueves al expresidente Mariano Rajoy sus alusiones en un mitin en Oviedo a que el "voto útil" para las elecciones del 29 de noviembre es al PP, y le ha acusado de "convertir en inútil una mayoría absoluta" e "irse de gintonics" durante la moción de censura que presentó Pedro Sánchez en su contra y le desalojó de La Moncloa.

En declaraciones a los medios en Benavente (Zamora), Abascal ha afirmado que "irrita un poco" escuchar referencias al "voto útil" de la boca de "alguien que convirtió en inútil una mayoría absoluta (la de 2011), que aplicó políticas de izquierdas, que nos dejó en manos de Sánchez y se fue a tomar gintonics, dejó escapar a (el expresidente catalán y líder de Junts, Carles) Puigdemont en un maletero y no fue capaz de detener el golpe separatista de 2017)".

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"La legislatura de Rajoy fue perfectamente inútil por la traición a millones de españoles, lo sorprendente es que hable del voto útil", ha continuado el líder de Vox.

Abascal ha aprovechado para recriminar a otros dirigentes 'populares' que estén "empeñados" en "cometer los errores" de los comicios del 23 de julio de 2023, como, a juicio de Vox, fueron los constantes llamamientos al voto útil para el PP.

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Así las cosas, ha señalado la "irresponsabilidad" del PP por "dificultar" la alternativa a Sánchez y "mentir" porque, según la media de las encuestas, "lo que da esperanza a los españoles es Vox, que sube", mientras el PP baja o se mantiene. "Lo útil es votar tus convicciones, nuestra intención es no ser tan inútiles como lo fueron durante el gobierno de Rajoy", ha resumido.

LA IDENTIDAD CATALANA

Por otro lado, ha sido requerido por unas declaraciones de la 'número dos' del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, que acusó al líder de Vox de comprar "parte del discurso nacionalista catalán" por electoralismo.

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Abascal ha afirmado que "pocas acusaciones" se le podrán hacer por su "cercanía a partidos separatistas" y ha teorizado con que Álvarez de Toledo "no tiene apego a las identidades colectivas" españolas y sí un "gran desarraigo". "Defender la identidad catalana como hemos hecho en Cataluña no es ninguna contradicción, es la manera de defender la identidad española, que es dual", ha indicado.

"Obedece más a que Cayetana Álvarez de Toledo se escucha más a sí misma que a los demás y debería escuchar más a los demas (...) la sociedad catalana ha aparcado ese falso debate", considera Abascal, que ha puesto el foco en que en Cataluña hoy interesa "el ataque del califato islámico, que está cambiando las calles". "No entiendo qué le pasa cuando hace ese tipo de declaraciones", ha rematado.

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