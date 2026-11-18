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Madrid, 18 nov (EFE).- El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) ha desconvocado la huelga de este jueves ante los "compromisos" de Adif de dimensionar la plantilla de circulación y regular el tiempo de trabajo y el horario máximo a cargo de un responsable de circulación.

En el acuerdo de desconvocatoria de la huelga alcanzado junto al administrador ferroviario, colgado en su web, el sindicato explica que Adif elaborará un estudio de dimensionamiento de plantilla de los centros de circulación para evaluar las necesidades de personal.

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Para satisfacer ese dimensionamiento, Adif solicitará una oferta de empleo público (OEP) extraordinaria para personal de circulación antes de la OEP ordinaria de 2027.

Asimismo, el sindicato destaca la aprobación por parte del Consejo de Ministros de los tiempos máximos de actividad continuada en circulación, los tiempos máximos en una jornada, la duración mínima de las pausas para que permitan considerar interrumpida la jornada y la regulación del toma y deje del servicio.

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En la desconvocatoria de huelga SCF se acuerda que la actividad de control de tráfico continuada no podrá superar dos horas consecutivas y una pausa mínima de treinta minutos.

Adif también se compromete a planificar formación continua para todo el personal de circulación, incluyendo prácticas en simuladores actualizados y realizar simulacros, así como a darle más valor al aprendizaje práctico en lugar de a la confección de la libreta de prácticas. EFE

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