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Sant Joan Despí (Barcelona), 18 nov (EFE).- La centrocampista del Barcelona Sidney Schertenleib ha quitado hierro este miércoles a la reciente racha de dos partidos consecutivos sin ganar, algo que no le sucedía al conjunto azulgrana desde 2019, y ha abogado por centrar todos los esfuerzos en el próximo compromiso europeo, ante el Servette suizo.

"No es habitual empatar dos partidos seguidos, pero en el vestuario estamos tranquilas, como siempre. Ahora mismo, el foco está puesto en el partido de mañana. Tenemos muchas ganas de ganar y afrontamos el encuentro con tranquilidad", ha afirmado la internacional suiza.

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Desde la sala de prensa del estadio Johan Cruyff, Schertenleib ha destacado la importancia de afrontar el encuentro con confianza y tranquilidad, convencida de que el equipo tiene calidad suficiente para recuperar su mejor versión. "Sabemos que si jugamos como sabemos hacerlo vamos a ganar", ha afirmado.

La segunda futbolista más utilizada por Pere Romeu esta temporada, solo por detrás de Ewa Pajor, también ha destacado su buen momento personal y la confianza que ha ido adquiriendo sobre el terreno de juego. "Es una cuestión de confianza. Quiero disfrutar en el campo y ayudar a mi equipo", ha explicado.

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En cuanto a su posición, Schertenleib ha reconocido que prefiere jugar en la medular, aunque ha asegurado que está dispuesta a adaptarse a las necesidades del equipo.

"Sé que mi mejor posición es en el centro del campo, pero también soy consciente de que tengo calidad para jugar en muchas otras posiciones. No pienso demasiado en eso: esté donde esté, solo quiero seguir mejorando", ha apuntado.

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La internacional suiza también ha repasado su evolución desde su llegada al Barcelona y ha destacado especialmente los progresos realizados en los aspectos defensivo y físico.

"He mejorado mucho defensivamente y también en el aspecto físico. Ya no soy la misma jugadora que cuando llegué. Aquí, en el Barcelona, la defensa es un aspecto muy importante para el cuerpo técnico. Si Pere me necesita, estoy preparada", ha indicado.

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Por último, Schertenleib ha reconocido que el partido contra el Servette tendrá un significado especial para ella, tanto por su nacionalidad como por los vínculos que mantiene con varias jugadoras del equipo suizo.

"Estoy muy feliz. Conozco a cuatro o cinco jugadoras del Servette y me hace mucha ilusión este partido. Es positivo ver cómo está creciendo la liga suiza, así que tengo muchas ganas de jugar mañana", ha concluido. EFE

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