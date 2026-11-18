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Carlos del Barco

Sevilla, 18 nov (EFE).- 'Un puro altibajo, un estrepitoso desorden', una 'endiablada locura, ilógica y feliz'. Ésa es la quintaesencia de la carrera del más gitano de los toreros gitanos, Rafael 'El Gallo', en palabras de Guillermo Sureda en su compendio de magia y misterio taurinos reeditado casi sesenta años después de su publicación en 1967 por la editorial sevillana 'El Paseíllo'.

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'El toreo gitano' de Guillermo Sureda (Palma, 1926-Madrid, 1979) es el macerado resultado de la cultura enciclopédica del periodista mallorquín, llega tras sus 'Ensayos taurinos', 'La suerte consumada' y 'El Viti, el hombre y el torero', y se adentra en las honduras y abulias de una forma de entender el toreo y la misma vida.

Del mayor de los Gallo, dice Sureda que 'todo el toreo de ese gitano es un puro misterio, y lo es, por encima todo, su espantada: suma de abulia, miedo, sabiduría, nula probidad profesional, intuición, locura, irracionalismo, fantasía e imaginación'.

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Guillermo Sureda, amigo de Gerardo Diego, Julio Caro Baroja y Camilo José Cela y colaborador en sus 'Papeles de Sons Armadans' tenía "la capacidad de descifrar la letra pequeña del toreo", lo que hace en sus Ensayos, "una joya por su luminosidad y capacidad analítica", dijo a EFE el periodista Federico Arnás, prologuista de la obra.

Federico Arnás calificó a Sureda como "un gran desconocido", con una prosa "maravillosa" y una personalidad que empezó a frecuentar en sus años previos a hacerse periodista cuando el escritor mallorquín se mudó a Madrid y trabó amistad y tertulias con su padre, el bibliófilo Salvador Ferrer y Rafael García, viudo de la gran torera Juanita Cruz.

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"Ahí me descubrió su capacidad de descifrar la letra pequeña del toreo", dijo el periodista desde la atalaya de su experiencia y con el recuerdo de cuando Sureda le aleccionó con que "el mejor aficionado es el que sale con más dudas de la plaza" y con su capacidad de sintetizar "conceptos complejos en pocas palabras".

Desde que los gitanos se instalan en España en el siglo XV, Sureda se adentra en cómo fueron perseguidos hasta cuando Carlos III intentó regularizarlos con apellidos que les dejó escoger de entre los de la más alta nobleza, de 'los más rimbombantes y hermosos' como Vargas, Ponce, Heredia, Cortés, Vega, De Los Reyes o Amaya.

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José Ulloa 'Tragabuches', con cuya trágica reseña Cossío ayudó a subsistir a Miguel Hernández, los Lavi de Cádiz y José Lara 'Chicorro', quien a decir de Pepete no toreaba sino que 'hacía 'títeres', hasta desembocar en la saga de los Gallo, con la 'universidad' de don Fernando y la orla de sus hijos Rafael -ese miedo 'casi cósmico, acongojado e indescriptible'- Fernando, el del pasodoble y tan sabio como abúlico y melancólico, y José, el menos gitano por apolíneo, sabio, racional y mandón.

"Para los toreros gitanos, el toro ha sido siempre, un colaborador, un amigo, jamás un enemigo al que hay que vencer y dominar. Y han concebido el toreo en un plano puramente estético. Joselito fue la gran excepción", recordó Federico Arnás, quien recordó que Federico García Lorca hablaba de su 'duende judío'.

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Joaquín Rodríguez 'Cagancho, tocado 'por una calidad enjabonada y brillante' y con ese duende que, como mantuvo Lorca, 'no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo; es decir, de sangre; es decir, de viejísima cultura de creación en acto', ocupa un epígrafe aparte por su trayectoria, 'la línea de un sismógrafo en tarde de terremoto.

También tienen lugar de honor el malogrado Curro Puya, 'la cadencia, la plasticidad, esa rítmica pereza' que compartió con su hermano Gitanillo de Triana; Rafael Ortega Gómez, el sexto de los Gallo, que 'necesitó muchas cosas para que la tarde le rodara bien" y de Rafael Albaicín, de 'gitanería externa y alada'.

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Entrevió Sureda a Rafael de Paula, el penúltimo de una forma de ser y torear que, según Arnás, tiene la esencia común de la intuición mágica frente a la razón lógica, tan marcada que no es lo mismo "el toreo gitano que el agitanado", las esencias frente a la apariencia. EFE

(foto)

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Códigos de referencia: 8005407927 y 8000723267)