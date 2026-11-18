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El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha defendido votar a Podemos en las próximas elecciones del 29 de noviembre "para que haya una izquierda fuerte, autónoma del PSOE y muy previsible, que hace lo que dice". "El voto útil es el voto que te representa, el voto del partido al que quieres", ha apostillado.

Fernández, a preguntas de los medios durante una visita a Toledo junto a la cabeza de lista de Podemos por la provincia toledana, María Ángeles Castellanos, ha considerado que el 29 de noviembre "hay que votar con la cabeza pero también hay que votar con el corazón".

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"Yo creo que el voto útil no es el voto de 'que me quede como estoy' y el voto útil no es el de la involución y del retroceso", ha manifestado, considerando que en estos comicios hay tres opciones.

Una de ellas, ha proseguido, es la del PP y Vox, "que sabemos lo que pasa cuando gobiernan: provocan recortes en lo público, provocan involución de derechos y libertades, privatizarían las pensiones y condenarían a pauperizar a nuestra mayoría social", ha dicho.

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La segunda opción, ha continuado, es la que representan el PSOE y Frente Amplio, que es "la de 'virgencita, virgencita, que me quede como estoy'; que es la de no hacer nada en materia de vivienda y que es una opción que creo que no nos va a permitir avanzar en derechos y avanzar en mejorar la calidad de la vida de la gente".

"Y luego está la opción de Podemos en la Alianza Plurinacional Republicana con Esquerra Republicana y con Gabriel Rufián, que lo que pretendemos es avanzar, es conquistar más derechos, es conseguir que todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna, es incrementar el Salario Mínimo Interprofesional a 1.800 euros, es reducir la jornada laboral, es fortalecer los servicios públicos, es nacionalizar sectores estratégicos como puede ser la energía".

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FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA

En materia de vivienda, Pablo Fernández ha aseverado que Podemos tiene propuestas "muy claras" para favorecer el acceso a la vivienda de la mayoría social, con medidas como la prohibición de la compra de vivienda "que no sea para residir", bajar "por ley" un 40% el precio de los alquileres, expropiar el uso de viviendas a fondos buitre "para ponerlas en alquiler social" y gravar "de forma importante" las viviendas vacías.

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"A la gente que tenga viviendas vacías hay que incrementarle los impuestos cuatro veces más de lo que están pagando actualmente", ha defendido.

También ha aprovechado para pedir la dimisión de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, o que el presidente del Gobierno la cese "si no enseña las autorizaciones y el visado" del contrato de alquiler de su vivienda de protección oficial.

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"La ministra tiene que dimitir o el presidente del Gobierno tiene que cesar de inmediato a la señora Tolón, insisto, si no muestra inmediatamente, si no muestra hoy mismo, ese visado del contrato de alquiler, esa autorización expresa como demanda la normativa autonómica para poder alquilar una vivienda de protección oficial", ha incidido.

REVERTIR LAS PRIVATIZACIONES SANITARIOS

Por otro lado, el secretario de Organización de Podemos también ha pedido "tener la fuerza necesaria" para que su partido consiga "revertir las privatizaciones en la sanidad pública".

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"Nosotros lo decimos claramente: queremos derogar la ley que permite esa colaboración público-privada, que es un eufemismo de privatización. Las privatizaciones matan, las privatizaciones ponen en peligro la vida de las personas".

Como ejemplo "paradigmático" ha puesto al hospital de Talavera de la Reina y "lo que pasó con las mamografías por haber externalizado, por haber privatizado ese servicio a una empresa sanitaria privada".

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"Esto demuestra de forma palmaria que las privatizaciones ponen en peligro a las personas, que convertir la sanidad en un negocio únicamente vale para enriquecer a empresas privadas sanitarias y para perjudicar a la ciudadanía", ha insistido.

MEDIDAS CONTRA LAS HORAS EXTRA IMPAGADAS

Finalmente, Pablo Fernández se ha referido también a las palabras de la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, quien este martes proponía que haya penas de prisión para aquellos empresarios que no paguen ni compensen con descanso las horas extra realizadas por sus empleados.

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"Yo creo que es incuestionable que en España hay miles y miles y miles de horas extra que no se están pagando, hay trabajadores que hacen muchísimas horas extra que ni siquiera se les pagan, y yo creo que sí que tiene que haber alguna medida que penalice a los empresarios que tienen a sus trabajadores sin remunerar las horas extra", ha manifestado.

LOS PROBLEMAS DE LA TURISTIFICACIÓN

De su lado, la cabeza de lista de la formación morada por la provincia de Toledo, María Ángeles Castellanos, ha insistido en los problemas de la "turistificación" en Toledo y también "la falta de espacios para vivir".

"La gente de la ciudad de Toledo nos hemos quedado casi sin plazas para compartir y sin casa, no solo en este barrio --en referencia al Casco Histórico-- sino en toda la ciudad, porque el hecho de la turistificación, que los apartamentos que hay en este barrio se conviertan en apartamentos turísticos, no solo está elevando el precio de aquí, del barrio, sino también en el resto de la ciudad". Un hecho que se ha convertido en "un problema muy grave" para acceder a la vivienda, ha añadido.

Sobre esto, también ha criticado la puesta en marcha, por parte del Gobierno regional, en el barrio del Polígono de unas viviendas "que llaman asequibles" pero "con unos alquileres en torno a los 700 euros".

"Nos parece que 700 euros en la ciudad de Toledo y con los salarios que tenemos aquí, especialmente las mujeres, es un precio inasumible y no podemos llamar a eso un precio y una vivienda asequible por parte de una administración pública", ha abundado.