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Ceuta, 18 nov (EFE).- El buque que llevará a cabo las obras de ampliación de los espigones fronterizos del Tarajal y Benzú ha llegado a Ceuta este miércoles y se prevé que mañana inicie los trabajos para reforzar los pasos ante posibles intentos de entrada de migrantes a nado.

El delegado del Gobierno, David de la Encina, ha acudido esta misma tarde al muelle de España, donde ha llegado la embarcación, especializada en realizar las microperforaciones para la instalación de micropilotes en el subsuelo marino, según ha informado la Delegación del Gobierno.

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La intención es que el barco pueda comenzar mañana las obras que supondrán el recrecimiento de los espigones en torno a unos 150 metros mar adentro, a partir de la línea de fondo del actual espigón de 50 metros, y posteriormente se suplementará con la barrera flotante.

El delegado del Gobierno aseguró la pasada semana que la estructura que conlleva la obra replica pero mejora la estructura actual del espigón, lleva una escollera de piedra en la base marina del suelo y en altura aérea una serie de mallas antitrepa de acero galvanizado anticorrosión.

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Se trata de una complejidad técnica importante que ha supuesto una tramitación delicada y resuelta de manera muy eficiente por los distintos departamentos y ministerios implicados, según la Delegación del Gobierno.

La ampliación de los espigones fronterizos ha sido una de las medidas demandadas para reforzar el paso del Tarajal, por el que a finales de julio entraron más de 80.000 personas. EFE

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