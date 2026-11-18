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Barcelona, 18 nov (EFE).- Un estudio con datos de 15.000 personas ha demostrado que, entre los 30 y los 60 años, los que practican menos actividad física ven cómo su índice de masa corporal (IMC) se incrementa un 60 % más rápido que entre aquellos que sí hacen más ejercicio.

Son datos de un nuevo estudio encabezado por el Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) de Barcelona que publica la revista Diabetes, Obesity and Metabolism y que demuestra que practicar actividad física protege de la obesidad durante toda la vida.

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El estudio se ha hecho con datos de 15.000 personas participantes en la cohorte CORDELIA (Colaboración de Cohortes de Datos Reagrupados para el Estudio de Mecanismos e Incidencia a Largo Plazo de Enfermedades Crónicas), la mayor de España, ha informado el Hospital del Mar en un comunicado.

El trabajo apunta que la evolución del índice de masa corporal (IMC) es mucho mejor en aquellas personas que practican ejercicio físico y que este efecto se mantiene durante toda su vida.

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Para confirmar esta relación se han utilizado más de 120.000 mediciones del peso de los cerca de 15.000 adultos participantes en el estudio, más de la mitad mujeres.

Entre los participantes, uno de cada cuatro presentaba obesidad, un 7 % diabetes, un 36 % hipertensión y un 42 % hipercolesterolemia.

Los resultados apuntan que "en el caso del adulto joven, el índice de masa corporal crece más lentamente gracias a la actividad física, mientras que, en la edad avanzada -en la que hay un proceso natural de pérdida de peso por el envejecimiento-, el índice de masa corporal baja de forma menos brusca gracias a la misma actividad física", ha afirmado el investigador del Grupo de investigación REGICOR del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB), Javier Hernando.

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En concreto, entre los 30 y los 60 años, las personas que menos actividad física hacen ven cómo su índice de masa corporal se incrementa un 60 % más rápido que en aquellas que sí la practican.

Además, según el estudio, se observa un 17 % menos riesgo de presentar obesidad a lo largo de la vida.

Los investigadores también han analizado si las personas con una predisposición genética a una mejor forma física presentaban un patrón similar al de las personas más activas físicamente. EFE

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