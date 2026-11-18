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Madrid, 18 nov (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con una caída del 0,10 %, en una jornada en la que se conocerá la lectura final de octubre de la inflación de la eurozona, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) publica las minutas de su reunión de política monetaria de octubre.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,10 %, hasta los 19.605,7 puntos. Las ganancias del año se reducen al 13,21 %.

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En el mercado de materias primas, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 1,44 %, hasta los 91,8 dólares, a pesar de las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán. EFE

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