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Ceuta, 18 nov (EFE).- La asistencia sanitaria a los migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio se ha reducido en noviembre en un 41 % respecto a agosto, con tendencia a la baja y sin incidencias reseñables, según ha informado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

Las cifras de atención a migrantes en centros y dispositivos del Área de Salud de Ceuta demuestran que, según se preveía, van disminuyendo significativamente cada mes y se consolida esta significativa bajada según los datos que arroja la primera quincena de noviembre, informa Ingesa en un comunicado.

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La información que registran cada día los profesionales del Área de Salud señala que el promedio de atenciones a migrantes en la primera quincena de noviembre se sitúa en las 193 diarias, cuando han sido de 331 en agosto; 308 en septiembre, y 250 en octubre, según los datos del sistema de información que facilita diariamente el Departamento de Estadística y Control de Gestión del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

Este sistema de información HCIS recoge los datos que introducen los profesionales sanitarios que atienden a todas las personas que acuden a uno de los centros del Ingesa en Ceuta.

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El Ingesa ha destacado que la población ceutí ha sido atendida con normalidad en todo este periodo con el mantenimiento de sus citas y sus intervenciones quirúrgicas.

La “abrumadora mayoría” de casos de migrantes que son atendidos corresponden a dolencias leves: el 95,04 % de las asistencias prestadas a pacientes en el Servicio de Urgencias del HUCE ha sido diagnosticado como leve conforme al estándar marcado por el sistema de triaje.

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Analizados el total de pacientes (migrantes y no migrantes) atendidos en el Hospital Universitario de Ceuta desde el 30 de julio de 2026 hasta la fecha y comparándolo con el mismo periodo de 2025 se detecta un incremento medio diario de 80 pacientes, pasando de 163 en 2025 a 243 en 2026.

En noviembre la diferencia entre el total de pacientes (migrantes y no migrantes) vistos en las urgencias hospitalarias en 2026 respecto al 2025 se ha reducido en un 29 % respecto al total del periodo, siendo el promedio de atenciones en noviembre de 156 en 2025 y de 213 en 2026, con una diferencia media de 57 atenciones.

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En las Urgencias hospitalarias han registrado una media diaria de 77 asistencias más respecto al año anterior y un promedio de urgencias totales de 213 (migrantes y ceutíes) en la primera quincena de noviembre.

Este aumento de actividad ha sido absorbido gracias a los refuerzos organizativos y de personal en todos los turnos incorporados desde el inicio del operativo extraordinario. EFE

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