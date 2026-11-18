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Madrid, 18 nov (EFE).- El futbolista español Juan Mata, campeón del mundo y de Europa con la selección, que desde septiembre pasado se encontraba sin equipo, anunció este miércoles su retirada del fútbol profesional mediante un vídeo subido a sus cuentas oficiales en las redes sociales, en el que literalmente cuelga sus botas.

En este puede verse al futbolista sentado solo en un vestuario con unas botas de fútbol en las manos, las cuales procede a colgar en una percha mientras puede leerse el mensaje en inglés "A veces amar es dejar ir. Gracias fútbol" y suena la canción 'It's now or never' interpretada por Elvis Presley.

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De esta manera, Mata dice adiós al fútbol tras una trayectoria de dos décadas, que comenzó con el Real Madrid Castilla en la categoría de plata del fútbol español y siguió con un paso por el Valencia antes de poner rumbo al fútbol inglés, donde jugó para el Chelsea y el Manchester United. El Galatasaray turco, el Vissel Kobe, el Western Sidney Wanderers y el Melbourne Victory serían sus últimos equipos.

En lo que respecta a su palmarés de clubes se despide habiendo ganado una Liga de Campeones con el Chelsea, dos Ligas Europa, dos FA Cups, una Copa del Rey, una Superliga turca, una J1 League, una Copa de la Liga y una Community Shield.

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Esos títulos los completa con los conseguidos con la selección española; el Mundial de 2010, la Eurocopa de 2012, un Europeo sub-19 y un Europeo sub-21, en el que fue elegido MVP. EFE

(foto) (vídeo)