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Redacción deportes, 18 nov (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro), segundo de la clasificación del Mundial de Moto2, a 13,5 puntos del líder Manuel González (Kalex), llega al Gran Premio de Portugal que se disputa este fin de semana en el circuito de Portimao con la intención de "recortar distancias".

Del trazado señala que es "muy técnico", pero que el año pasado dio "un paso adelante" y que durante los test de pretemporada consiguió alcanzar "un buen nivel de velocidad en muy poco tiempo".

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Guevara destaca que está motivado por ese motivo y que toca "apretar, luchar por los primeros puestos e intentar recortar distancias en el campeonato", según recoge una nota de prensa de su equipo.

El piloto español reconoce que no sabe "qué tiempo hará, si lloverá o hará sol", pero que en cualquier caso tendrá que adaptarse "a las condiciones que se presenten" para dar "lo mejor" y disfrutar del fin de semana trabajando igual que "hasta ahora". EFE

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