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Barcelona, 18 nov (EFE).- El cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona y ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reprochado este miércoles al candidato de ERC, Gabriel Rufián, que afronte con ánimo "derrotado" las elecciones del 29N y ha afirmado que para los socialistas "los adversarios son PP y Vox".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Hereu ha rechazado de este modo pronunciarse sobre el "gobierno de concentración" que ayer martes Rufián propuso para Cataluña en caso de que el PP y Vox conformen el próximo Ejecutivo central.

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"Es la expresión de alguien que va al combate con dobles derivadas", ha lamentado Hereu, que ha afirmado que este planteamiento es "una distracción" en medio de una campaña que él afronta como si estuviera en "una trinchera", tratando de impedir un Gobierno de derechas.

El candidato socialista ha completado, en referencia a Rufián y a la izquierda a la izquierda de los socialistas, que "hay gente que se ha despistado demasiado y se está despistando demasiado".

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Ha dicho que él ya ha "chupado" tres años de Vox en el Congreso y que escucharles de cerca "no hace ninguna gracia", por lo que ha defendido "dejar las distopías para los sábados aburridos en el sofá, mirando la tele".

En este sentido, ha pedido concentrar el voto en el PSC para que los socialistas tengan más peso en el próximo Ejecutivo con relación a la legislatura que ahora se agota.

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En una nueva jornada de cancelaciones y retrasos en el servicio de Rodalies, un día después de la huelga en la que los maquinistas no respetaron los servicios mínimos fijados, Hereu ha arremetido contra el sindicato Semaf por tomar como "rehenes" a los ciudadanos.

"Cumplir con los servicios mínimos es lo mínimo exigible", ha dicho antes de contraponer al proceder de Semaf el "sindicalismo responsable" que "siempre defiende causas nobles y justas".

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Hereu ha lanzado una vez más su apoyo a los sindicatos mayoritarios y ha censurado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya usado la expresión "basura sindical".

Ha dicho que hace veinte años habría sido "impensable" que alguien del PP dijera estas palabras. EFE