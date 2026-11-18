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Barcelona, 18 nov (EFE).- El dúo catalán Estopa ha ofrecido este miércoles una actuación sorpresa ante un número reducido de fans en el parque de atracciones del Tibidabo de Barcelona, un concierto que ha servido de antesala de Los40 Music Awards, que se celebrarán este viernes en el Palau Sant Jordi.

Así, los hermanos Muñoz se han presentado con clásicos y rarezas de su discografía ante unos 150 afortunados que han ganado un sorteo organizado por la emisora de radio.

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Dos días antes del lanzamiento de 'La MKT', David y José han interpretado algunas de las canciones incluidas en el disco, que recuperan algunos de los temas que grabaron en sus inicios y que permanecían inéditos.

Sin setlist definido, simplemente con la ayuda de dos guitarras, Estopa ha arrancado con 'Tan solo', para luego seguir con 'Bicho raro', el primer single del álbum.

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Tras esto, el público ha reclamado 'Destrangis (in the night)' y David y José han cumplido para, inmediatamente, pasar a una de las baladas más cortas y lentas de su repertorio, 'Mi primera cana', y a uno de los temas más aclamados de su célebre maqueta 'Princesa'.

"Cuando la compusimos tenía 16 años, a saber en qué estaba pensando", ha asegurado David, antes seguir rememorando sus inicios de la mano de 'Bossanova' y 'Miriam' y acelerar con 'Paseo' y 'La del Lute'.

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"Nos encanta volver a este formato, al de la gira 'A solas'. En el futuro vamos a volver a hacer algo así, sin músicos, solo mi hermano y yo. Es como mejor nos lo pasamos", han espetado los Muñoz, antes de despedirse con dos himnos de la talla de 'Ya no me acuerdo' y 'Como Camarón'.

Este concierto ha servido de preámbulo a Los40 Music Awards, que tendrán lugar este viernes en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y contará con una nueva actuación de Estopa, así como de Quevedo, Olivia Dean, Guitarricadelafuente, Manuel Turizo, Lola Índigo, Romeo Santos y Prince Royce.

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Rosalía encabeza el listado de nominados, en el que también figuran estrellas como Shakira, Bruno Mars, Olivia Dean, Aitana, Quevedo, Taylor Swift, Pablo Alborán, Eladio Carrión, Manuel Turizo, Maluma, Prince Royce, Romeo Santos, Karol G, Feid, Lola Índigo, Ana Mena y Bad Bunny. EFE

gcm/mg/ros

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