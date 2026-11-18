Guardar

Madrid, 18 nov (EFE).- El joven herido muy grave con tres puñaladas este martes en un parque del distrito madrileño de Ciudad Lineal es uno de los jefes de la banda Dominican Don´t Play (DDP).

Según ha adelantado el periódico El Mundo y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, el apuñalado, de 27 años, podría ser uno de los jefes del coro de Ciudad Lineal de los DDP.

PUBLICIDAD

La agresión, ha ocurrido sobre las 21:45 horas del martes en la confluencia de la calle de los Hermanos García Noblejas con calle Ghandi.

Tras recibir el aviso de una agresión, una unidad del SAMUR atendió a un joven que sufría tres heridas por arma blanca en el axila y tórax.

PUBLICIDAD

Tras ser intubado, fue trasladado en estado muy grave al hospital Gregorio Marañón en una ambulancia que fue escoltada por la Policía Municipal.

La Policía Nacional investiga la agresión como un asunto de rivalidad entre bandas juveniles, en una zona en la que en las últimas semanas se han producido varias sucesos de las mismas características. EFE

PUBLICIDAD