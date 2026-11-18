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Madrid, 18 nov (EFE).- La número dos del PP por Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho este miércoles que Pedro Sánchez "es un presidente póstumo" y que al PSOE tras las elecciones del día 29 le quedarán dos posibilidades: "Refundación o extinción".

Así ha contestado durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el Casino de Madrid al ser preguntada sobre si ve al presidente catalán, Salvador Illa, como el mejor situado para un eventual cambio de liderazgo socialista.

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A juicio de Álvarez de Toledo, en el PSOE "empiezan los movimientos" y "todos están ya en la lucha soterrada por el día después".

Por eso, les ha recomendado, para no extinguirse, afrontar una refundación o proceso de transición similar al de Suresnes, el congreso en el que los socialistas españoles renunciaron al marxismo, pero ahora para renunciar "al separatismo y al guerracivilismo", "los dos flagelos" de la era sanchista.

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Ha dicho también que votar al PSOE el 29N "es un acto de indecencia", porque Sánchez ha formado parte de la "cleptocracia internacional" junto a la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Sobre Venezuela, tras dar inicio al desayuno una presentación por vídeo de la opositora María Corina Machado, ha deseado que haya elecciones en julio de 2027, fecha idónea hasta prepararlas.

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"Hoy en día si no te llaman facha en España no eres nadie", ha sido otro comentario sobre la actualidad política, a falta de once días de unas elecciones que, en su opinión, son "prepolíticas" porque fijarán "el listón de la moral en la vida pública".

A Sánchez le ha llamado "mezcla de Narciso y Nerón", y, por su entrevista en la revista del corazón Lecturas, ha señalado que "está opositando a 'La isla de las tentaciones'".

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Ha añadido que usa "corazoncitos, proclamas de amor y camisetas rojas" en sus mítines, con la "misma estética" del exdictador venezolano Hugo Chávez.

Le ha criticado también que use banderas de España: "Atrévete a ondearlas en Ceuta o en Hernani".

Acerca del líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que les separa que él sea nacionalista, no solo español, sino que esta campaña defiende también la identidad catalana, lo que supone atribuir identidad colectiva a los catalanes y "asumir el lenguaje" de los catalanistas.

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Sobre las primeras medidas si el PP llega al Gobierno, ha apuntado a una "auditoría integral especialmente en seguridad ferroviaria" y a solucionar la crisis de Ceuta, usando "a las Fuerzas Armadas", además de reforzar Policía y Guardia Civil.

Ha asegurado que las instituciones con el PP no tendrían "ni Tezanos ni Intxaurrondos ni Pumpidos", en referencias al CIS, TVE y Tribunal Constitucional, y ha llamado a UGT y CCOO "sindicato vertical sanchista". EFE

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