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Barcelona, 17 nov (EFE).- Rodalies Catalunya recomienda a los usuarios del tren que este martes planifiquen sus desplazamientos y utilicen medios de transporte alternativos con motivo de la huelga de maquinistas, que en estas primeras horas sólo están cumpliendo con el 50 % de los servicios mínimos decretados.

El servicio de Rodalies se está viendo muy afectado por la huelga, para la que se habían establecido unos servicios mínimos del 66 % en hora punta que no se están cumpliendo, ya que sólo circula la mitad de los trenes estipulados, ha informado Rodalies Catalunya.

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La empresa está informando de la situación a los pasajeros por los sistemas de megafonía y a través de sus canales habituales de información, puesto que se han tenido que suprimir trenes y se acumulan importantes retrasos.

El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, pidió ayer lunes en una carta a los maquinistas que garantizaran el derecho a la movilidad de la ciudadanía durante la huelga.

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"Desde la Dirección respetamos el derecho de huelga, pero también apelamos a todas las personas trabajadoras a que contribuyan a garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía", señaló Playà.

El directivo avisó de que todo el personal al que se le hayan asignado servicios mínimos debe incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, cumplir la jornada establecida y desarrollar las funciones que le correspondan. EFE

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