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Madrid, 17 nov (EFE).- Podemos propone prohibir las horas extraordinarias que no se compensen con tiempo de descanso y perseguir por la vía penal las horas extra ilegales y no remuneradas, según han informado fuentes de la formación.

Según los cálculos del partido, las horas extra legales que actualmente se pagan rondan los 210 millones anuales y su transformación en puestos de trabajo permitiría crear hasta 128.000 empleos a jornada completa de 30 horas semanales, la que defiende Podemos.

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Ambas medias figuran en su programa electoral para las elecciones del 29 de noviembre, que la candidata a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, tiene previsto presentar este mediodía en Madrid.

Asimismo, Podemos propone perseguir penalmente a aquellas empresas que obligan a sus trabajadores a realizar horas extraordinarias ilegales y no remuneradas.

En este caso, según los datos del partido, suman alrededor de 130 millones de horas al año que, de repartirse, equivaldrían a otros 82.000 puestos de trabajo.

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La propuesta supondría modificar el Estatuto de los Trabajadores que, según aseguran las citadas fuentes, permite actualmente compensar las horas extraordinarias tanto mediante su pago como a través de descanso retribuido.

"Hay que repartir el trabajo para avanzar hacia el pleno empleo. No podemos asumir que España esté condenada a tener tasas de paro de dos dígitos incluso cuando la economía crece", defienden desde Podemos. EFE

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