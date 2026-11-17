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Madrid, 17 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aborda en una entrevista en la revista 'Lecturas' su faceta más personal y confiesa los "grandes valores" que aprendió de niño de sus abuelos y de sus padres, pero también insiste en lo orgulloso que está de sus hijas y de su esposa: "No imagino mi vida sin Begoña".

Según un avance de la entrevista que se podrá leer completa el miércoles y que ha publicado este martes la web de 'Lecturas', Sánchez se refiere a Begoña como su "compañera inseparable".

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En la entrevista, que protagoniza la portada de la revista, el presidente afirma que su 'yo' de niño "estaría orgulloso de que siga creyendo" en muchas cosas que aprendió y entre ellas cita "que nadie es más que nadie y que merece la pena luchar por lo que crees".

En el ecuador de la campaña electoral, el presidente reconoce que sus padres "siempre han sido un ejemplo", pero pone también el foco en sus abuelos, que fueron "personas humildes y trabajadoras" y que conocieron el "dolor de la emigración y las miserias de aquella época que hoy algunos añoran".

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En la entrevista revela que cuando era pequeño, acompañaba a sus abuelos a una escuela de adultos en Aluche, "donde aprendían a leer y escribir".

Y afirma que estas son las enseñanzas que siempre ha querido transmitir a sus hijas.

Reconoce que ha tenido que "renunciar a muchos momentos" con ellas por las exigencias propias del cargo, lo que ha hecho que se haya perdido parte de sus vivencias.

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Por suerte, dice, viven en la misma residencia por lo que siempre ha tratado de encontrar espacios y momentos para compartir.

Añade que "todas las etapas de nuestra vida conllevan un aprendizaje, sin duda", pero "lo importante no es tanto lo que te ocurre, como lo que tú decides hacer con ello". EFE

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