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Huelva, 17 nov (EFE).- La actuación "se salta la línea temporal y permite que el multiverso suceda" al abrir puertas hacia "mundos que el tiempo no da para viajarlos y recorrerlos", ha asegurado la actriz chilena Paulina García, quien compara el trabajo con cada personaje con "subir al Everest cada vez".

Paulina García, que esta tarde recogerá el Premio Ciudad de Huelva, máximo galardón honorífico del Festival de Cine Iberoamericano, ha explicado a EFE lo que significa para ella el oficio tras décadas en cine, teatro y televisión.

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"Estoy constantemente entrando a mundos que el tiempo no me da para viajarlos y recorrerlos", ha señalado sobre una profesión que le permite "acceder a la humanidad que de otra manera no puedo conocer".

Según ha detallado, abordar un papel implica sumergirse por completo en otra realidad: "Cada vez que un personaje se abre frente a mí, me obliga a hacer una investigación alrededor de ese personaje en tanto vida cotidiana, en tanta historia, en tanto ciudad y país que habita, geografía que recorre y mundo relacional que ha creado".

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Para la intérprete, toda esa información previa es vital: "La actuación permite que esa subida sea con oxígeno, con mucho oxígeno. Si vas subiéndolo con toda esta información, tienes un tanque de oxígeno enorme para subir al Everest, porque cada vez que conoces a un personaje, subes a la punta de una montaña enorme".

Con respecto al reconocimiento, ha asegurado que es "un tremendo honor, de verdad" recibirlo y hacerlo en un certamen que dedica la mitad de su programación a películas dirigidas por mujeres: "Mira que si buscas, encuentras muchas directoras para exhibir su creación", ha subrayado la actriz.

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Asimismo, ha destacado que el Festival de Huelva se percibe al otro lado del Atlántico: "Se percibe como un festival importante. La mayoría de los cineastas, cuando comienzan su producción y su carrera, quieren venir a mostrar sus películas; saben que es un lugar importante para entrar a España y Europa, porque está dedicado particularmente a la producción iberoamericana".

"Cuando obtienes alguna nominación o premio en Huelva, es algo que se escucha fuerte y claro en Chile", ha afirmado la intérprete, que visita el certamen por tercera vez. "La primera no vine, pero la película obtuvo un premio. La segunda vez sí vine y también obtuve un premio", ha recordado en alusión al Colón de Plata a la Mejor Actriz logrado en 2017 por 'La novia del desierto', de Cecilia Atán y Valeria Pivato.

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"Cada vez que tengo Huelva dando vueltas por mi cabeza, por mi universo o por mi horizonte, resulta que tengo que venir a buscar un premio, cosa que estrecha lazos fuertes con el festival", ha añadido, sin dejar de recordar que este año también está presente en la Sección Oficial de Largometrajes por su participación en ‘Las flores de Julia’, de Cris Tapia Marchiori y ‘La vida es’, de Lorena Villarreal.

Este galardón respalda una trayectoria que alcanzó su consagración internacional con 'Gloria', de Sebastián Lelio, por la que obtuvo el Oso de Plata en Berlín y el primer Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina. A partir de ahí, ha participado en cintas como 'Los 33', 'La cordillera' o 'Little Men', y en series como 'Narcos' o las recientes 'Alguien tiene que saber' y 'Catedrales'. Además, en esta edición de Huelva participa en la programación con tres títulos: 'Las flores de Julia', 'La vida es' y 'Winnipeg, el barco de la esperanza'. EFE

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(foto) (vídeo)