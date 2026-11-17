Vitoria/Durango (Bizkaia), 17 nov (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reprochado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que haya visitado hoy Euskadi para "dar lecciones de democracia" y le ha preguntado "qué principios democráticos aprendió de Manuel Fraga Iribarne".
Otegi ha cerrado un acto electoral de EH Bildu en la localidad vizcaína de Durango, donde ha aprovechado para responder a Feijóo, quien ha acudido esta mañana a Eibar (Gipuzkoa) a arropar al candidato del PP guipuzcoano Jon Echeverría, atacado el sábado en Hernani.
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El líder abertzale, que no ha citado los hechos sucedidos en Hernani, ha afirmado que Núñez Feijóo entró en la política "de la mano de un tal Manuel Fraga Iribarne", a quien ha acusado de ser el responsable de la matanza de trabajadores del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.
"¿Qué principios democráticos aprendió de Fraga? ¿Cómo se atreve a venir a dar lecciones de democracia y de no sabemos qué cosas más?", ha añadido Otegi.
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El dirigente de EH Bildu ha tirado de ironía para decir que se sentía "un poco triste" porque Núñez Feijóo ha dicho que es "bastante más amigo de (Santiago) Abascal" que de él.
"Para mí no deja de ser un honor", ha explicado Otegi, quien ha dicho que Núñez Feijóo no tiene nada en común con él, pero sí con Abascal y es que "están los dos cara al sol".
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Ha acusado al líder del PP de tener 'tics' que "suenan a otra época", como cuando ha prometido esta tarde en Bilbao construir un parador nacional en Durango. "No sé para cuando anuncia un pantano", ha bromeado Otegi.
"En Durango no van a hacer un parador nacional, no, en Durango te vamos a parar democráticamente el día 29. Eso sí que va a ser un parador", ha respondido a Núñez Feijóo.
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Ha agradecido que el líder del PP haya "hablado claro" hoy cuando ha dicho que su objetivo en Euskadi consiste en debilitar a EH Bildu. A su juicio, en el contexto español, el fin del PP es vencer a bloque progresista, pero en el País Vasco consiste en "parar a EH Bildu, porque es su peor pesadilla". EFE
(foto)
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