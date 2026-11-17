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Ceuta, 17 nov (EFE).- Ocho migrantes subsaharianos han entrado irregularmente en Ceuta en las últimas horas tras saltar la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes han entrado por distintas zonas de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre y todos, principalmente jóvenes, estaban en buenas condiciones de salud.

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Los migrantes proceden de varios países como Guinea, Sudán y Mali y todos ellos se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tras realizar el salto de la valla fronteriza sin ser detenidos por los agentes de la Guardia Civil que custodian el perímetro.

Las entradas se han producido en unos momentos donde se había reducido la presión migratoria por el vallado, a pesar de que se siguen registrando accesos puntuales tanto por la vía marítima como por la terrestre. EFE

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