Guardar

Madrid, 17 nov (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes la actuación policial durante la huelga general del pasado 11 de noviembre, a lo que ha añadido que las cargas que se produjeron "no definen en modo alguno a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

"Se está investigando y se tomarán las decisiones precisas", ha explicado Grande-Marlaska en un acto en la sede de la agrupación socialista del PSOE centro, donde ha reivindicado que esto "no empaña en modo alguno" el trabajo "extraordinario" de la policía.

PUBLICIDAD

Así, ha aseverado que "cuando hay actos que no se ajustan a la proporcionalidad y a la necesidad" no hay problema en "resolver y tomar las decisiones que haya que tomar".

Durante su intervención, el ministro ha reconocido que la alternancia política en una democracia es "positiva" y "puede hasta oxigenar", aunque ha advertido que esto es así "siempre que sea para avanzar, no para ir para atrás".

PUBLICIDAD

"Y el PP y Vox son involución", ha avisado Grande-Marlaska, quien ha mostrado su rechazo a vivir en "una España que sea parecida a la Comunidad de Madrid".

Grande-Marlaska también ha apuntado que la España de 2018 "no es la misma" que la de 2026, algo que, en sus palabras, ha costado "mucho esfuerzo" porque se han tenido que sortear "obstáculos de todo tipo, golpes y zancadillas".

PUBLICIDAD

"Ha sido duro", ha lamentado Grande-Marlaska, quien ha defendido que "el que más ha sufrido ha sido Pedro Sánchez" porque "ha sido atacado por estribor, por babor y por todos los lados".

Con todo, ha advertido que eso "no va a frenar ni limitar las ganas de seguir avanzando" de los socialistas. "No podemos permitirnos una sociedad donde el odio y el insulto formen parte del día a día", ha dicho.

PUBLICIDAD

El ministro ha subrayado que "el mundo nos está mirando" porque España es "una islita y un referente, los únicos que resistimos".

"Lo que nos jugamos el 29N es mucho", ha sentenciado Grande-Marlaska, quien ha recomendado a la derecha que "tienen que aspirar a continuar cuatro años más en la oposición".

PUBLICIDAD

En el acto también ha intervenido la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, quien ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "creer en la motosierra de Milei".

Ha hecho referencia así a una entrevista de Díaz Ayuso en la radio argentina Radio Mitre, donde la presidenta ha declarado que no solo tiene una "buena relación" con el presidente argentino, sino que cree en lo que está haciendo.

PUBLICIDAD

"Una presidenta que cree en la motosierra, que lo que hace es recortar derechos y libertades", ha advertido la dirigente socialista, quien ha insistido que Díaz Ayuso "cree en la política ultraderechista de Milei, Trump y Bolsonaro" porque no cree en subir las pensiones, en revalorizar el SMI, en la reforma laboral, en la ley de las dependencia o en el derecho al aborto.

Para Sánchez Acera, la papeleta de los socialistas es la única que garantiza seguir avanzando en derechos y libertades, y ha hecho un llamamiento especial a las mujeres, porque, en sus palabras, va a ser su "fuerza" la que lleve al partido a ganar las elecciones del 29N y conseguir un nuevo gobierno progresista.

PUBLICIDAD

"Nosotras apostamos por avanzar, no por la involución", ha reivindicado. EFE