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El presidente de Murcia y del PP en esta región, Fernando López Miras, ha criticado este martes la situación del ferrocarril en España, que ha calificado como "un claro ejemplo de la gestión de estos ocho años del Partido Socialista y de Pedro Sánchez", y ha reclamado la salida del Ejecutivo central.

Preguntado por los periodistas sobre la situación ferroviaria durante un encuentro con autónomos celebrado en el Mercado de Correos de Murcia, López Miras ha afirmado que "ya no sólo es que sea una lotería subirse al tren porque no sabes si se va a romper o no, ya asumes que no vas a llegar nunca a la hora".

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"Es que es un riesgo. Es que no sabes qué va a pasar", ha manifestado el dirigente popular, quien también se ha referido a la "angustia" y la "incertidumbre" de los pasajeros que no pudieron subir al tren tras una incidencia y a quienes, según ha indicado, les comunicaron que serían trasladados en autobús.

López Miras ha asegurado que los servicios ferroviarios "no garantizan su correcto funcionamiento" y ha añadido que se trata de "servicios que son incapaces de garantizar la seguridad de las personas, como las infraestructuras de ferrocarril".

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"Con Sánchez todo va peor. España va peor", ha afirmado, antes de reclamar que el presidente del Gobierno y el PSOE salgan del Ejecutivo para que llegue el Partido Popular.