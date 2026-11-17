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Madrid, 17 nov (EFE).- La futura reforma de la Política Agraria Común (PAC), el desarrollo del mundo rural y los precios de la cesta de la compra son algunas de las cuestiones que recogen los programas de los principales partidos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

A continuación, un resumen de sus propuestas para el sector agroalimentario:

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El PP incluye en su programa un capítulo específico de propuestas para el mundo rural, en el que destaca el impulso de un pacto nacional que "abarcará la agricultura, la ganadería, la pesca, los montes y sus cadenas de valor, se acordará con sus protagonistas y con las administraciones y contará con el respaldo del Congreso".

Promete eliminar el IVA a los alimentos básicos, bajar impuestos a los habitantes rurales y repartir en varios años fiscales los ingresos de una buena campaña, además de un "mecanismo rural de garantía" para que "ninguna norma se apruebe sin evaluar su impacto en el medio rural".

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El partido más votado en las últimas elecciones pretende mejorar los seguros agrarios y mantener la financiación de la Política Agraria Común (PAC) -con ventajas para las jóvenes-, la pesca y el programa Posei para Canarias en el nuevo marco financiero plurianual 2028-2034.

Asimismo, el PP se compromete a agilizar la contratación de mano de obra en origen, garantizar la protección de los ganaderos frente al lobo, un Pacto Nacional del Agua, intensificar los controles a las importaciones y dar ingresos extra a los productores primarios a cambio de prácticas ambientales.

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El principal partido en el Gobierno actual promete un nuevo mecanismo que garantice incorporar la perspectiva rural en las leyes, la promoción de bancos de tierras y la necesidad de luchar por una Política Agraria Común (PAC) "fuerte, suficiente y orientada a quienes viven del campo".

Sus principales medidas para el sector primario se recogen en el apartado "Territorio vivo y sostenible" y en él se retoma la aprobación de una Ley de Agricultura Familiar -que se quedó en el tintero en la legislatura que acaba- y se aboga por un plan de transición "justa" para una pesca y acuicultura "sostenibles".

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En concreto, se pretende modernizar el campo mediante la renovación de maquinaria y el impulso de la agricultura de precisión; reducir vulnerabilidades reforzando los seguros agrarios; incentivar la integración cooperativa; promover el relevo generacional y evitar la concentración de los terrenos fértiles en manos de fondos de inversión.

Asimismo, el PSOE aboga por defender en la Unión Europea una competencia "justa" frente a las importaciones, facilitar la gestión administrativa de las explotaciones agrarias, recompensar las prácticas sostenibles y un plan de empleo verde rural, entre otras medidas.

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Fuentes del partido han asegurado a EFE que tienen entre sus prioridades para el campo el rechazo al recorte de las ayudas de la PAC, la lucha contra la "competencia desleal" de Marruecos -impidiendo la renovación de su acuerdo con la Unión Europea-, un Pacto Nacional del Agua y la autorización de todas las materias activas de fitosanitarios de uso excepcional.

Vox dedica 12 de los 115 puntos de su programa electoral al sector primario y el mundo rural, con medidas como la salida del lobo del listado español de especies especialmente protegidas o promover la revisión de la Política Pesquera Común (PPC).

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En él rechaza el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030, la instalación "descontrolada" de renovables en el campo y las cargas burocráticas para el productor.

Aboga por las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales, la revisión de las restricciones ambientales en las labores de prevención de incendios, el impulso del relevo generacional en el sector primario y la caza, y un fondo de compensación para los productores.

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La nueva coalición, heredera del movimiento Sumar y otros grupos de izquierdas, apuesta por fijar precios máximos en la cesta básica de alimentos y avanzar en la sostenibilidad del sector primario, a lo que dedica un capítulo.

Su estrategia pasa por la descarbonización del sector, el fomento de la ganadería extensiva y una producción agropecuaria 100 % ecológica para 2050, mediante una transición integral.

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En un documento de 151 páginas, destaca su intención de excluir de las ayudas de la PAC a los fondos de inversión y grandes empresas, reorientándolas a las pequeñas y medianas explotaciones; junto al fomento de la pesca artesanal y de bajo impacto ambiental.

El Frente Amplio también pretende impulsar una fiscalidad "verde", impulsar la transición ecológica "justa" -destinando hasta un 3,5 % del PIB-, legislar en favor del bienestar animal y luchar contra la despoblación. EFE