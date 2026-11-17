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Madrid, 17 nov (EFE).- El salario mínimo interprofesional (SMI) acumula, desde su creación en 1963, 63 subidas -cinco años se incrementó dos veces, mientras que otros cinco se mantuvo congelado- hasta alcanzar los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas en los que se situará en 2027.

Este último incremento del 5,3 %, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, implica un aumento de 65 euros al mes, de forma que el salario mínimo anual se situará en 18.004 euros brutos con efectos desde el 1 de enero.

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El salario mínimo se creó en 1963 y se mantuvo congelado durante los tres años siguientes, en tanto que a partir de 1967 se ha ido actualizando anualmente, salvo entre 1976 y 1979, años en los que se subió dos veces cada ejercicio por la elevada inflación, así como en 2004, cuando el PSOE lo actualizó a mitad de año al entrar al Gobierno.

En 1980, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, se estableció su revisión anual, previa consulta con las organizaciones sindicales y patronales más representativas.

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Desde 1982 el Gobierno suele fijar el salario mínimo para el ejercicio siguiente en su última reunión del año, aunque esta dinámica se ha roto en los últimos años.

Es precisamente a partir de 1982 cuando el salario mínimo deja de crecer a doble dígito y comienza a moderarse hasta finales de la década de 1990.

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A principios del siglo XXI los incrementos salariales se mantuvieron contenidos en el 2 %, si bien con la llegada del PSOE al poder en 2004 comenzó a experimentar incrementos de entre el 4 y el 6 %, para volver en 2010 a moderarse.

Destacan 2012 y 2014, ya con el PP en el Gobierno, cuando el SMI se congeló, mientras que en 2013 y 2015 se quedó en el medio punto de incremento y, en un punto, en 2016.

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A partir de 2017 los incrementos fueron siendo mayores y, desde la llegada del PSOE al Gobierno en 2018, el SMI ha acumulado una revalorización del 75 %.

El salario mínimo bruto en los países de la UE ha oscilado en 2026 entre los 2.771 euros mensuales en 12 pagas de Luxemburgo y los 620 euros de Bulgaria, según los datos de Eurostat, la agencia estadística comunitaria, si bien cinco países europeos no tienen un salario mínimo: Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia.

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Según los datos consultados, en 2026 España se situó como el octavo país de la UE con un mayor salario mínimo, por detrás de Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y Eslovenia.

La siguiente tabla recoge la evolución anual del SMI mensual en España desde 1963, de acuerdo con la información disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con los datos del Ministerio de Trabajo.

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Asimismo, recoge la tasa interanual de diciembre del índice de precios de consumo (IPC) de cada año:

SMI

Mensual

Variación %

IPC

1963

10,82

-

5,5

1964

10,82

0

12,7

1965

10,82

0

9,4

1966

10,82

0

5,3

1967

15,14

40,0

6,6

1968

17,30

14,3

2,9

1969

18,40

6,3

3,4

1970

21,63

17,5

6,8

1971

24,52

13,4

9,6

1972

28,12

14,7

7,3

1973

33,53

19,2

14,2

1974

40,56

20,9

17,9

1975

50,50

24,5

14,1

1976

(1) 68,51

35,6

19,8

1977

(1) 90,15

31,6

26,4

1978

(1) 108,18

20,0

16,5

1979

(1) 124,41

15,0

15,6

1980

136,85

10,2

15,2

1981

153,98

12,5

14,4

1982

170,93

11,0

14,0

1983

193,29

13,1

12,2

1984

208,79

8,0

9,0

1985

223,40

7,0

8,2

1986

241,25

8,0

8,3

1987

253,33

5,0

4,6

1988

264,69

4,5

5,8

1989

280,55

6,0

6,9

1990

300,57

7,1

6,5

1991

320,04

6,5

5,5

1992

338,25

5,7

5,3

1993

351,77

4,0

4,9

1994

364,03

3,5

4,3

1995

376,83

3,5

4,3

1996

390,18

3,5

3,2

1997

400,45

2,6

2,0

1998

408,93

2,1

1,4

1999

416,32

1,8

2,9

2000

424,80

2,0

4,0

2001

433,45

2,0

2,7

2002

442,20

2,0

4,0

2003

451,20

2,0

2,6

2004

460,50

2,0

3,2

2004

(2) 490,80

6,6

3,2

2005

513,00

4,5

3,7

2006

540,90

5,4

2,7

2007

570,60

5,5

4,2

2008

600,00

5,2

1,4

2009

624,00

4,0

0,8

2010

633,30

1,5

3,0

2011

641,40

1,3

2,4

2012

641,40

0

2,9

2013

645,30

0,6

0,3

2014

645,30

0

-1,0

2015

648,60

0,5

0,0

2016

655,20

1,0

1,6

2017

707,70

8,0

1,1

2018

735,90

4,0

1,2

2019

900,00

22,0

0,8

2020

950,00

5,5

-0,5

2021

965,00

1,57

6,5

2022

1.000,00

3,6

5,7

2023

1.080,00

8,0

3,1

2024

1.134,00

5,0

2,8

2025

1.184,00

4,4

2,9

2026

1.221,00

3,1

--

2027

1.286,00

5,3

--

.

(1) Entre 1976 y 1979 el salario mínimo registró dos incrementos en cada ejercicio, dada la elevada inflación.

(2) Cuando los socialistas llegaron al poder en 2004 hicieron una segunda actualización que entró en vigor en julio de ese año. EFE