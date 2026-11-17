Madrid, 17 nov (EFE).- El salario mínimo interprofesional (SMI) acumula, desde su creación en 1963, 63 subidas -cinco años se incrementó dos veces, mientras que otros cinco se mantuvo congelado- hasta alcanzar los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas en los que se situará en 2027.
Este último incremento del 5,3 %, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, implica un aumento de 65 euros al mes, de forma que el salario mínimo anual se situará en 18.004 euros brutos con efectos desde el 1 de enero.
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El salario mínimo se creó en 1963 y se mantuvo congelado durante los tres años siguientes, en tanto que a partir de 1967 se ha ido actualizando anualmente, salvo entre 1976 y 1979, años en los que se subió dos veces cada ejercicio por la elevada inflación, así como en 2004, cuando el PSOE lo actualizó a mitad de año al entrar al Gobierno.
En 1980, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, se estableció su revisión anual, previa consulta con las organizaciones sindicales y patronales más representativas.
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Desde 1982 el Gobierno suele fijar el salario mínimo para el ejercicio siguiente en su última reunión del año, aunque esta dinámica se ha roto en los últimos años.
Es precisamente a partir de 1982 cuando el salario mínimo deja de crecer a doble dígito y comienza a moderarse hasta finales de la década de 1990.
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A principios del siglo XXI los incrementos salariales se mantuvieron contenidos en el 2 %, si bien con la llegada del PSOE al poder en 2004 comenzó a experimentar incrementos de entre el 4 y el 6 %, para volver en 2010 a moderarse.
Destacan 2012 y 2014, ya con el PP en el Gobierno, cuando el SMI se congeló, mientras que en 2013 y 2015 se quedó en el medio punto de incremento y, en un punto, en 2016.
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A partir de 2017 los incrementos fueron siendo mayores y, desde la llegada del PSOE al Gobierno en 2018, el SMI ha acumulado una revalorización del 75 %.
El salario mínimo bruto en los países de la UE ha oscilado en 2026 entre los 2.771 euros mensuales en 12 pagas de Luxemburgo y los 620 euros de Bulgaria, según los datos de Eurostat, la agencia estadística comunitaria, si bien cinco países europeos no tienen un salario mínimo: Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia.
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Según los datos consultados, en 2026 España se situó como el octavo país de la UE con un mayor salario mínimo, por detrás de Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y Eslovenia.
La siguiente tabla recoge la evolución anual del SMI mensual en España desde 1963, de acuerdo con la información disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con los datos del Ministerio de Trabajo.
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Asimismo, recoge la tasa interanual de diciembre del índice de precios de consumo (IPC) de cada año:
SMI
Mensual
Variación %
IPC
1963
10,82
-
5,5
1964
10,82
0
12,7
1965
10,82
0
9,4
1966
10,82
0
5,3
1967
15,14
40,0
6,6
1968
17,30
14,3
2,9
1969
18,40
6,3
3,4
1970
21,63
17,5
6,8
1971
24,52
13,4
9,6
1972
28,12
14,7
7,3
1973
33,53
19,2
14,2
1974
40,56
20,9
17,9
1975
50,50
24,5
14,1
1976
(1) 68,51
35,6
19,8
1977
(1) 90,15
31,6
26,4
1978
(1) 108,18
20,0
16,5
1979
(1) 124,41
15,0
15,6
1980
136,85
10,2
15,2
1981
153,98
12,5
14,4
1982
170,93
11,0
14,0
1983
193,29
13,1
12,2
1984
208,79
8,0
9,0
1985
223,40
7,0
8,2
1986
241,25
8,0
8,3
1987
253,33
5,0
4,6
1988
264,69
4,5
5,8
1989
280,55
6,0
6,9
1990
300,57
7,1
6,5
1991
320,04
6,5
5,5
1992
338,25
5,7
5,3
1993
351,77
4,0
4,9
1994
364,03
3,5
4,3
1995
376,83
3,5
4,3
1996
390,18
3,5
3,2
1997
400,45
2,6
2,0
1998
408,93
2,1
1,4
1999
416,32
1,8
2,9
2000
424,80
2,0
4,0
2001
433,45
2,0
2,7
2002
442,20
2,0
4,0
2003
451,20
2,0
2,6
2004
460,50
2,0
3,2
2004
(2) 490,80
6,6
3,2
2005
513,00
4,5
3,7
2006
540,90
5,4
2,7
2007
570,60
5,5
4,2
2008
600,00
5,2
1,4
2009
624,00
4,0
0,8
2010
633,30
1,5
3,0
2011
641,40
1,3
2,4
2012
641,40
0
2,9
2013
645,30
0,6
0,3
2014
645,30
0
-1,0
2015
648,60
0,5
0,0
2016
655,20
1,0
1,6
2017
707,70
8,0
1,1
2018
735,90
4,0
1,2
2019
900,00
22,0
0,8
2020
950,00
5,5
-0,5
2021
965,00
1,57
6,5
2022
1.000,00
3,6
5,7
2023
1.080,00
8,0
3,1
2024
1.134,00
5,0
2,8
2025
1.184,00
4,4
2,9
2026
1.221,00
3,1
--
2027
1.286,00
5,3
--
.
(1) Entre 1976 y 1979 el salario mínimo registró dos incrementos en cada ejercicio, dada la elevada inflación.
(2) Cuando los socialistas llegaron al poder en 2004 hicieron una segunda actualización que entró en vigor en julio de ese año. EFE
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