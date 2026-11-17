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Madrid, 17 nov (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes en negativo, con una caída del 0,49 %, en una jornada en la que la atención del mercado seguirá centrada en los valores tecnológicos, a la espera de los resultados de Nvidia y mientras Estados Unidos ha anunciado una norma que limita el acceso a chips y servidores de inteligencia artificial (IA) avanzados a algunos países como China.

En la apertura de esta sesión, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,49 %, hasta los 19.848,9 puntos. Las ganancias del año se reducen al 14,7 %.

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Además de los valores tecnológicos, el mercado estará hoy pendiente del índice ZEW del sentimiento sobre la situación de la economía de Alemania, en tanto que la Comisión Europea presenta sus previsiones macroeconómicas de otoño, en una jornada en la que el crudo brent, el de referencia en Europa, cae el 0,52 %, hasta los 91,97 dólares. EFE

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