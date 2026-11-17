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Madrid, 17 nov (EFE).- El Ministerio del Interior ha acordado el restablecimiento del nivel 1 de protección marítima en el puerto de Ceuta tras el desmantelamiento de las dos parcelas que estaban ocupadas por unos 2.000 migrantes y que obligó a elevar la seguridad en esta infraestructura.

Desde el Ministerio del Interior señalan que la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha firmado este martes el oficio que deja sin efecto la activación del nivel 2 de protección marítima y las medidas complementarias adoptadas el 8 de septiembre.

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Fue entonces cuando en el puerto se instalaron unas carpas para dar acogida a migrantes que llegaron a nado a la ciudad autónoma a finales de julio.

Hace dos semanas, según explicó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, las alrededor de 2.000 personas que estaban acogidas en estos espacios fueron reubicadas -504 migrantes decidieron entonces regresar de forma voluntaria a Marruecos-, por lo que las carpas se desmantelarían.

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La recuperación del nivel uno u ordinario de protección marítima supone el cese de las circunstancias excepcionales y la desaparición de las causas que justificaban la aplicación de medidas reforzadas en el puerto de Ceuta. EFE