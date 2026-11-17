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Sevilla, 17 nov (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, dirigió este martes una nueva sesión de trabajo en la preparación del derbi ante el Betis que disputarán el próximo sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y lo hizo con más jugadores en el grupo, entre los que regresan de sus selecciones y los que hacían trabajo específico.

En esta segunda sesión de la semana, la plantilla entrenó en la ciudad deportiva del club con la principal novedad de centrocampista francés Youssouf Fofana, quien regresó al trabajo colectivo desde de hacerlo individualmente en los anteriores días.

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Si en el entrenamiento vespertino del lunes estuvo ya el primero de los internacionales citados en esta ocasión, el punta sub-21 belga Lucas Stassin, además del centrocampista Jon Guridi, quien también jugó un partido con la selección vasca, ahora se espera que los próximos sean el central senegalés Arouna Sangante, el portero griego Odysseas Vlachodimos y el delantero escocés Robbie Ure.

El club informó en un comunicado que todos ellos, junto al extremo suizo Rubén Vargas, estarán en Sevilla en las próximas horas, mientras que el georgiano Giorgi Kochorashvili, tiene este martes en Eslovaquia un partido de la Liga de Naciones ante Ucrania.

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El lateral izquierdo Gabriel Suazo, capitán de la selección chilena, por su parte, afrontará esta madrugada en su país un amistoso ante Colombia, con lo que será el último de los internacionales en incorporarse al grupo, que el miércoles tiene un nuevo entrenamiento, en esta ocasión en el Sánchez-Pizjuán.

En el capítulo de mermas físicas, después de que ya trabaje con el grupo Fofana y que el lunes lo hiciera el delantero Isaac Romero, a otros jugadores, como el mendiapunta Gerard Fernández 'Peque' y el extremo Miguel Sierra, se les ve también sobre el césped, aunque ninguno estará para el sábado ante el 'eterno rival'.

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Otras bajas seguras por lesiones de larga duración son las del central brasileño Marcao Teixeira y del extremo Alfonso González, 'Alfon', quien el pasado jueves sufrió en un entrenamiento la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que le hará perderse el resto de la temporada.

Para el derbi de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, fijado para las 18:30 horas, sí podrá estar el centrocampista Manu Bueno, expulsado hace dos jornadas en Getafe (3-1) y que cumplió un partido de suspensión en la posterior visita del Alavés (0-0). EFE

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