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Zaragoza, 17 nov (EFE).- El cineasta aragonés Gaizka Urresti continúa el rodaje de 'Goya Zuloaga. El vínculo del carácter', un largometraje documental que explora la conexión artística, histórica y personal entre Francisco de Goya (1746-1828) e Ignacio Zuloaga (1870-1945), dos pintores separados por más de un siglo que compartieron una mirada intensa y personal sobre la sociedad española.

La admiración de Zuloaga por Goya fue más allá de lo pictórico y le llevó a implicarse en la recuperación de su figura y su memoria y el documental reconstruye algunos de los episodios más reveladores de esta fascinación, desde el viaje de Zuloaga a Fuendetodos (Zaragoza), localidad natal de Goya, y su implicación en la recuperación de la casa natal del pintor, hasta los últimos años del aragonés en Burdeos y el misterio de su cráneo desaparecido, cuya ausencia salió a la luz cuando se intentó recuperar sus restos mortales para trasladarlos a España.

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"Después de haber realizado documentales sobre grandes personalidades aragonesas como Buñuel, Labordeta o Forqué, sabía que tarde o temprano tenía que acercarme a Goya. Pero también me imponía muchísimo respeto", ha explicado Urresti, que se preguntaba qué podía aportar de nuevo a una figura sobre la que tanto se ha escrito y rodado.

La respuesta llegó en 2022, tras visitar en la Lonja de Zaragoza la exposición 'Zuloaga, Goya y Aragón: la fuerza del carácter', donde, según ha asegurado en un comunicado, descubrió los sorprendentes vínculos que unían a ambos pintores y comprendió que, a través de la fascinación de Zuloaga por Goya, podía encontrar una forma "diferente y muy personal" de acercarse a su figura.

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La película combina entrevistas con especialistas, rodajes en escenarios históricos y secuencias de ficción y se ha rodado en Burdeos, Madrid, País Vasco y Zaragoza.

En Madrid destacan la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la ermita de San Antonio de la Florida, que alberga las pinturas murales de Goya y su sepultura; en Zaragoza se han utilizado la Cartuja de Aula Dei, el Museo Goya, el Palacio de la Aljafería, y el Museo Provincial, y Fuendetodos ha tenido un papel destacado, con las primeras secuencias de ficción.

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Urresti ha subrayado además una coincidencia familiar, ya que las raíces de ambos pintores se remontan a Zerain y Zegama, dos localidades vecinas del sur de Gipuzkoa donde vivieron antepasados suyos durante los siglos XVI y XVII.

"Al parecer compartieron el mismo paisaje y una forma de vida similar. Incluso, por la cercanía, poco más de dos kilómetros entre sus caseríos, pudieron llegar a conocerse", ha indicado.

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Este rodaje coincide con el reconocimiento a otro trabajo de Urresti, 'Forqué, el oficio de hacer cine', codirigido con Rafael Maluenda y nominado a los Premios Forqué al Mejor Largometraje Documental. EFE