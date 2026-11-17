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Logroño, 17 nov (EFE).- El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este martes a los votantes indecisos y a los antiguos votantes del PSOE para impulsar que el PP llegue al gobierno con la mayor fuerza posible.

En un mitin en Logroño, Feijóo ha pedido el voto tanto a "quien duda" como a quienes siempre han confiado en el PP, a quienes votaron al PP y dejaron de hacerlo, a quienes votan por primera vez y a quienes están pensando en abstenerse.

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Tras visitar el País Vasco, Feijóo ha cerrado la quinta jornada de la campaña electoral en La Rioja, una de las comunidades en las que podría conseguir un diputado más de los dos que obtuvo en las generales de 2023, y lo ha hecho en un mitin acompañado de la ex secretaria general del PP Cuca Gamarra. EFE

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