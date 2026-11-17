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Bilbao, 17 nov (EFE).- Blas Ziarreta, legendario técnico vizcaíno y una de las figuras de referencia de los banquillos vascos durante las últimas décadas, ha fallecido a los 79 años, según anunció este martes el Athletic Club, entidad en la que desempeñó distintas funciones durante más de dos décadas.

Ziarreta (Santurtzi, Bizkaia, 1947) comenzó su trayectoria como entrenador en el Santurtzi, en 1974, y dirigió posteriormente al Sestao Sport, en tres etapas, Erandio, Lemona, Bilbao Athletic, Aurrera de Vitoria, Burgos, Gernika, Badajoz y Eibar, donde puso fin a su carrera como técnico profesional en 2003.

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Desde 1981 hasta esa fecha, el entrenador vizcaíno dirigió 427 partidos en Segunda División, lo que le sitúa como el octavo técnico con más encuentros en la historia de la categoría, además de otros 270 en Segunda División B.

En 2004 regresó a Lezama como coordinador de las relaciones con los clubes convenidos. Cuatro años después compaginó esa responsabilidad con las labores de captación y fidelización de jugadores, antes de asumir el cargo de secretario técnico del Athletic.

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Desde entonces, Ziarreta se convirtió en una figura clave en la captación y fidelización de futbolistas para Lezama, especialmente en las etapas previas al primer equipo, y colaboró activamente en la confección de las plantillas masculinas.

Según la entidad rojiblanca, Ziarreta "destacó por su honradez, discreción y entrega ilimitada en la defensa de los intereses del Athletic, y su trabajo contribuyó al crecimiento de Lezama durante más de 20 años".

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Antes del entrenamiento de este martes en Lezama, la plantilla rojiblanca ha guardado un minuto de silencio en memoria del técnico vizcaíno. EFE

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