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València, 17 nov. (EFE).- El actor valenciano Enrique Arce, conocido especialmente por su interpretación de Arturo Román en 'La casa de papel', regresa a València con la adaptación teatral de la película 'Toscana', del alcoyano Pau Durà, y lo hace sintiendo que vuelve "doblemente a casa": "Era el momento de volver donde empecé".

El actor ha asegurado, en la rueda de prensa previa al estreno, que la función ha significado para él la posibilidad de "volver a casa", especialmente al hacerlo en el Talía, ya que, como ha recordado, las dos veces que ha trabajado profesionalmente en València han sido en este teatro del centro histórico.

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“La vida me ha traído de vuelta a València y la amistad, al teatro”, ha recalcado Arce, que ha añadido que su intención es terminar su carrera profesional "en la terreta": "Este es el lugar que me vio nacer y seguramente es el lugar que me verá morir".

Posteriormente, el actor ha revelado a EFE que justo cuando terminen las funciones de 'Toscana' se desplazará a Madrid para trabajar en 'Doing Good', una serie internacional que se rodará en Europa.

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Sobre la hora y media de 'Toscana', que se mantendrá en el Talia desde este miércoles hasta el próximo 13 de diciembre, Arce la ha definido como "una comedia con tintes de tragicomedia" y cree que refleja "cómo estamos de jodidos en la sociedad hoy en día".

Y por si alguien duda si ver la obra por haber visto ya la película, el valenciano asegura que no tiene "absolutamente nada que ver": "Es increíble cómo con la misma premisa, las mismas frases y personajes, puede salir una cosa tan diferente”.

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En la misma línea se ha pronunciado la actriz Vanessa Cano, que también participó en la película y que se subirá ahora sobre el escenario para interpretar a Elena: "Es tan diferente como similar. Solo espero que la gente disfrute la mitad de lo que nosotros hemos disfrutado y reído".

Sergio Villanueva, actor que interpreta a Santi, ha definido la obra teatral como “una invitación a la vida y a llevar las dificultades con una sonrisa“, y ha destacado que lanza un mensaje “muy necesario en la actualidad”, que es posible “convivir y empatizar siendo diferentes”.

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También ha hablado el director de la obra, Jaime Pujol, quien ha explicado que esta "no es una comedia al uso, sino que está cargada de emoción y ternura", y se ha mostrado convencido de que el público "va a reír y se va a quedar con la lagrimita a flor de piel" con lo que suceda en el escenario. EFE