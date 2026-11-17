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Madrid, 17 nov (EFE).- El Gobierno ha creado el Comité de Asesoramiento Técnico del Sistema Ferroviario, que estará integrado por entre siete y diez vocales elegidos entre personas expertas y profesionales de prestigio del ámbito ferroviario.

El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos será vocal del Comité, según la disposición del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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En un momento en el que el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras ferroviarias constituyen objetivos prioritarios, el Gobierno señala que es necesario elaborar, con la mayor celeridad, un Plan de Acción del Sistema Ferroviario que permita identificar y adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a los principales retos que el sector afronta a corto plazo, particularmente en mantenimiento, fiabilidad y seguridad.

Igualmente ve necesario un diagnóstico integral y una visión estratégica a medio y largo plazo del sistema ferroviario, y, para ello, se quiere elaborar un Libro Blanco del Sistema Ferroviario que analice su situación, identifique sus retos y necesidades y formule propuestas y recomendaciones para su mejora.

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Para impulsar estos trabajos con rigor técnico, independencia de criterio y en el plazo más breve posible, se crea este Comité de Asesoramiento Técnico como órgano colegiado.

Para la selección de sus miembros, el Ministerio de Transportes quiere contar con el apoyo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

La presidencia del citado Comité de Asesoramiento corresponderá a la persona titular del Ministerio de Transportes.

Los vocales del Comité serán nombrados por la persona titular del Ministerio y, al menos seis de ellos, a propuesta del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

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Los miembros del Comité de Asesoramiento Ferroviario no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones en el mismo.

Los vocales del Comité desarrollarán sus tareas con independencia, autonomía y estarán sujetos a un deber de confidencialidad sobre el contenido de las reuniones.

Además, deberán abstenerse de los asuntos en que pudieran incurrir en conflicto de interés.

También podrán ser invitados a participar en las reuniones personas expertas de reconocido prestigio, así como representantes de las Administraciones públicas, organismos, entidades, instituciones y asociaciones relacionadas con las materias objeto de análisis, que estarán igualmente sujetas al deber de confidencialidad.

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Las personas invitadas asistirán con voz, pero sin voto, y no tendrán la condición de vocales del Comité.

Específicamente, se contará con la colaboración de los sindicatos ferroviarios, la Asociación de la Industria Ferroviaria Española, Mafex, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

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Corresponde al Pleno aprobar las propuestas de Plan de Acción del Sistema Ferroviario y de Libro Blanco, así como los demás informes, propuestas y recomendaciones.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos.

La aprobación de estos documentos no tendrá carácter vinculante ni supondrá la aprobación ni la entrada en vigor de las medidas propuestas en el mismo, cuya adopción corresponderá a los órganos competentes legalmente.

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El Ministerio facilitará los medios personales y materiales necesarios para el funcionamiento del Comité. EFE