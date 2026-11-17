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Sevilla, 17 nov (EFE).- El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha lamentado que Pedro Sánchez utilice de manera "partidista" el Consejo de Ministros para "hacer actos electorales" y ha criticado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se "salte" el diálogo social.

El también candidato número 1 al Congreso de los Diputados del PP por Sevilla ha atendido a los medios con los alcaldes de Sevilla y de Madrid, José Luis Sanz y José Luis Martínez-Almeida, en un paseo electoral en la capital hispalense.

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Bravo ha indicado que "no sorprende" el partidismo que ha atribuido a Sánchez, el cual ha hecho extensivo a la subida del sueldo de los funcionarios para 2027.

El dirigente popular ha indicado que al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección no le "preocupa" el salario medio de los españoles o la pérdida de poder adquisitivo.

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"No han dicho que van a aumentar el mínimo exento para que no tengan que pagar el IRPF" los perceptores del SMI como ha defendido el PP, ha añadido.

A este respecto, ha recordado unas palabras de la exvicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, sobre "por qué no iban a pagar impuestos si estaban ganando un sueldo".

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En España, hay tres millones de personas esperando la oportunidad de tener un empleo y un millón de puestos de trabajo que no se cubren, ha indicado también Bravo, que ha defendido las recetas económicas del PP de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Para Bravo, en el Gobierno quieren "hacer en diez días lo que no han hecho en ocho años". EFE

(foto) (vídeo)