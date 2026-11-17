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Redacción deportes, 17 nov (EFE).- El Illes Balears se impuso (1-5) al Pato Futsal brasileño y certificó su clasificación para las semifinales de la Copa Intercontinental de fútbol sala, ne el Arena Cláudio Petrycoski.

Según informa el club español, en el triunfo de los baleares fue clave Deivao, autor de tres de los cinco tantos.

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Los vigentes tricampeones dominaron el ritmo "de un encuentro de máxima tensión en feudo brasileño, desactivando el empuje local con una actuación seria y contundente para hacerse con la primera plaza del Grupo A", informa el club de Palma en una nota.

El partido inició con un intercambio de llegadas en el que los baleares pronto empezaron a inclinar el campo a su favor. Tras los primeros avisos de Fabinho, el marcador se abrió en el minuto 9 con una acción fulgurante: Carlos Gómez recortó a su par y sacó un derechazo inapelable que batió a Djony para hacer el primero (0-1).

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El conjunto local trató de reaccionar, pero se topó con un entramado defensivo muy sólido y una presión asfixiante que permitía a los de Antonio Vadillo recuperar rápidamente el balón. La superioridad visitante encontró recompensa en el tramo final del primer acto, cuando Júlio Zanotto sirvió un córner al corazón del área para que Diego Nunes doblara la ventaja (0-2). A falta de unos segundos para enfilar el túnel de vestuarios, Lucão condujo, atrajo rivales y cedió el balón a Deivão, que no perdonó para mandar el partido al descanso con un contundente 0-3, señala el comunicado.

En la vuelta a la cancha el equipo mallorquín "mantuvo el pie en el acelerador. El propio Deivão amplió la ventaja en el ecuador de la segunda mitad al culminar una gran transición conducida por Alisson Neves (0-4)".

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Con el choque controlado, el Pato apenas consiguió inquietar la meta española hasta el tramo final. Apostó por el juego de cinco, con Dudú como portero-jugador, y logró recortar distancias por medio de Biel tras una asistencia de Duduzinho (1-4).

Pero Deivão interceptó un balón en su propia área en los últimos segundos y marcó a portería vacía para completar su triplete particular y establecer el definitivo 1-5".

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Con este segundo triunfo en otros tantos partidos de la Copa Intercontinental, el Illes Balears Palma Futsal sella la primera plaza del Grupo A y certifica su presencia en las semifinales. Los de Antonio Vadillo afrontarán el próximo miércoles 18 de noviembre el siguiente paso en la defensa del título mundial.

Ficha técnica

1. Pato Futsal: Djony, Biel, Duduzinho, Dudú y Pedro Carioca. También jugaron: Max, Léo Catolé, Jhonnas, Vitinho, Ribeiro, Maicon, Renato.

5. Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Piqueras, Nunes, Ernesto y Fabinho. También jugaron: Júlio Zanotto, Deivão, Alisson, David Peña, Lucão, Carlos Gómez, Machado, Charuto.

Goles: 0-1, Carlos Gómez (min. 9); 0-2, Nunes (min. 15); 0-3, Deivão (min.19); 0-4, Deivão (min. 25); 1-4, Biel (min. 39); 1-5, Deivão (min. 40).

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Árbitros: Edgar Barrios (PRY) y Filipe Gonçalo Dos Santos Duarte (POR).Amonestaron con tarjeta amarilla a Pedro Carioca, del Pato Futsal, y a Piqueras, del Illes Balears Palma Futsal.

Una vez concluida la fase de grupos, la competición entrará este próximo miércoles 18 de noviembre en su fase eliminatoria para conocer a los finalistas de esta edición:

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Partido por el 5º y 6º puesto (18:00 horas): AlUla Futsal Club (tercer clasificado del Grupo A y campeón de la Liga Saudí) vs. Bintang Timur Surabaya (tercer clasificado del Grupo B y campeón de la Liga Indonesia).

Primera Semifinal (21:00 horas): Illes Balears Palma Futsal (primer clasificado del Grupo A y campeón de la Copa Intercontinental) vs. ACBF (segundo clasificado del Grupo B y campeón de la Copa Libertadores).

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Segunda Semifinal (00:00 horas, madrugada del 18 al 19 de noviembre):

Sporting CP (primer clasificado del Grupo B y campeón de la UEFA Futsal Champions League) vs. Pato Futsal (segundo clasificado del Grupo A y anfitrión). EFE

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