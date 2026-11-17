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Palma, 17 nov (EFE).- El futbolista del RCD Mallorca Antonio Raíllo ha declarado este martes ante un juez de Palma por un presunto delito de coacciones y otro delito leve de vejaciones e injurias, tras una denuncia presentada el lunes por su exmujer, que también ha prestado declaración ante el magistrado.

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia contra la Mujer del Tribunal de Instancia de Palma ha tomado declaración esta mañana al capital del club balear y a su expareja, han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

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La causa se centra en un conflicto familiar surgido tras el acuerdo de divorcio de Raíllo y su excompañera, como ha avanzado el diario digital OKDiario Baleares.

La denunciante ha solicitado una medida de protección, pero el magistrado ha desestimado su petición.

El procedimiento se ha transformado en diligencias previas, con lo que se ha iniciado una investigación judicial para esclarecer los hechos denunciados. EFE