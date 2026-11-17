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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reconocimiento oficial a Guillem Agulló, el joven antifascista valenciano asesinado a los 18 años por un grupo neonazi en Montanejos (Castellón) en abril de 1993, como víctima del terrorismo, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

El reconocimiento llega días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometiera a estudiar las fórmulas para atender la solicitud de la familia de Agulló.

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El compromiso se produjo el pasado 6 de noviembre, durante una reunión con sus padres, Carme Salvador y Guillem Agulló, en la que también participaron la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, la cabeza de lista socialista al Congreso por València, Pilar Bernabé, la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el titular de Hacienda, Arcadi España.

El presidente hizo referencia a este encuentro en un mensaje en su cuenta de X, donde explicó que había conversado con Carme Salvador y Guillem Agulló, los padres del joven de Burjassot. "Más de tres décadas de dolor, de lucha por la memoria de su hijo y de una dignidad que nunca han perdido. Historias como la de su hijo Guillem, asesinado en abril de 1993, nos recuerdan a dónde conducen los discursos de odio y por qué una sociedad democrática no puede permitir que se normalicen", señalaba Sánchez.

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Durante el encuentro, Sánchez escuchó "de primera mano" el testimonio de los padres de Guillem, que llevan más de tres décadas "reclamando justicia y defendiendo la memoria de su hijo". La familia trasladó al presidente su petición de reconocimiento como víctima del terrorismo.

Guillem Agulló fue asesinado el 11 de abril de 1993 en Montanejos, cuando disfrutaba de las vacaciones de Pascua con sus amigos. El joven, conocido por su compromiso antifascista y su defensa de la igualdad y la lucha contra el racismo, fue atacado por integrantes de un grupo neonazi.

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La sentencia condenó por homicidio al autor material de la puñalada --había cinco acusados pero solo uno resultó finalmente condenado a 14 años de cárcel de los que cumplió cuatro--, pero no reconoció el móvil político del crimen, "pese a que este había sido sostenido durante la instrucción judicial y por la Fiscalía", señaló en su día el PSPV.

La familia ha mantenido desde entonces una lucha por el reconocimiento institucional y la reparación de lo sucedido. En una carta dirigida al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dieron a conocer hace unas semanas en un acto en Madrid, reclamaba que el Estado reconociera a Guillem "como víctima del terrorismo, al igual que ha sucedido con otras víctimas de la violencia de extrema derecha".

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La petición estaba respaldada "por más de 200 personalidades y entidades" de la cultura, juristas, representantes políticos y asociaciones de víctimas del terrorismo. Entre los apoyos figuran el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), la Fundación Fernando Buesa y numerosas personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la memoria democrática.

"LA MEMORIA ES MÁS FUERTE QUE EL ODIO"

Tras conocer la decisión del Consejo de Ministros, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha celebrado que el Gobierno de España hace hoy "justicia": "La memoria de Guillem Agulló es más fuerte que el odio de quienes le quitaron la vida".

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También la cabeza de lista del PSPV al Congreso y líder de esta formación en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha subrayado que este reconocimiento es "un acto de justicia" que lleva el nombre de la familia Agulló y del propio Guillem: "Tenía 18 años cuando un grupo neonazi lo asesinó en Montanejos. Sus padres han esperado toda una vida este día".

Desde Compromís, Alberto Ibáñez ha alabado el "trabajo incansable, y demasiadas veces en solitario, de la familia Agulló y de miles de valencianas comprometidas con la lucha antifascista". "Hoy somos un país más decente, justo y combativo", ha proclamado.

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La coalición, en un mensaje en sus redes sociales, ha reivindicado que este reconocimiento "lo ha hecho posible la lucha contra el olvido de su familia y la sociedad civil valenciana". "Gracias a ellas, Guillem Agulló es un símbolo imborrable de la lucha antifascista valenciana. Hoy el mundo es un poco más justo", agrega.