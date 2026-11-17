Guardar

Madrid, 17 nov (EFE).- El Gobierno reúne este martes a los ministerios con competencias en inmigración y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar el recrudecimiento del aumento de llegadas irregulares al archipiélago, a donde han arribado más de 11.000 personas solo en la primera mitad de noviembre.

El encuentro, que tendrá lugar a partir de las 8:30 horas en la Moncloa y será presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, llega después de una primera reunión hace una semana para abordar el repunte que entonces ya se estaba produciendo, sobre todo en la isla de El Hierro.

PUBLICIDAD

Una cita de la que el presidente canario dijo salir satisfecho después de que el Ejecutivo declarase la emergencia migratoria en Canarias, con la aportación al archipiélago de 15,18 millones de euros, y se comprometiera a dotar a las islas de un refuerzo sanitario proporcionado por Cruz Roja con un millón de euros adicionales, entre otras medidas.

Sin embargo, en la última semana, "la situación, lejos de mejorar, ha empeorado", en palabras de Clavijo, hasta el punto de que el pasado sábado Canarias batió el récord de inmigrantes arribados en un solo día, con 1.580 personas en 15 embarcaciones rescatadas desde tres islas, según un balance elaborado por EFE.

PUBLICIDAD

Desde el gobierno autonómico han asegurado que los compromisos adquiridos en la primera interministerial no se han cumplido en su totalidad y que las islas siguen esperando los refuerzos sanitarios necesarios para abordar la situación en El Hierro, cuyos servicios asistenciales están sometidos a mucha presión.

Ante este escenario, Clavijo ha vuelto a elevar el tono hacia el Gobierno central, al que ha pedido que active cuanto antes los refuerzos prometidos, mientras que ha avanzado que pedirá al Ejecutivo en esta segunda reunión que acredite que España ha pedido el despliegue de Frontex en las costas de Senegal y Gambia.

PUBLICIDAD

Clavijo ha asegurado que, ante su "decepción con la acción del Gobierno de España", acudirá a la cita de este martes esperando "respuestas claras" sobre "qué se está haciendo en los países de origen", ya que "el resultado no es el deseable". EFE