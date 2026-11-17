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Madrid, 17 nov (EFE).- La Diputación Permanente votará este miércoles la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y la protección de sus profesionales que clarifica las medidas ante posibles riesgos, los tiempos de conducción de maquinistas y extiende coeficientes reductores de jubilación a otras categorías.

Este decreto fue aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros tras el accidente de alta velocidad en Urda (Toledo) que dejó 69 fallecidos y las jornadas de huelga convocadas en el sector, una de ellas este martes.

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El texto incorporó los principios de la "cultura justa" a la Ley del Sector Ferroviario con la creación de un capítulo que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal, lo que permitirá que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar riesgos a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.

El decreto se encuentra provisionalmente en vigor a excepción de su primer artículo, que entrará el 11 de mayo de 2027 con el fin de que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras puedan adaptar el diseño de sus gráficos de conducción y otros condicionantes de la organización del trabajo de los maquinistas a las nuevas condiciones establecidas.

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La regulación reconoce también el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas "necesarias y proporcionadas" ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad para evitarlas o limitarlas. Podrán incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes.

También se refuerza la supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) al permitirle desarrollar sus actuaciones con independencia de que las instalaciones, trenes o equipos necesarios para la inspección pertenezcan a la entidad supervisada o a otra.

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El decreto extiende el régimen de Seguridad Social previsto al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General para garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales que desempeñan las mismas funciones.

El texto que se someterá este miércoles a votación precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción y se incluyen las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o maniobras.

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La Diputación Permanente también votará este miércoles la aprobación del real decreto ley para articular un paquete urgente de ayudas económicas y sociales destinadas a los afectados por el accidente de Urda (Toledo), que establece indemnizaciones directas y exentas de tributación en el IRPF de 72.121,46 euros por fallecimiento.

Asimismo, para los heridos establece una indemnización de entre 2.404,04 euros hasta 84.141,7 euros.

El Ejecutivo logró la semana pasada la convalidación de uno de los decretos de vivienda al contar con los apoyos suficientes por un solo voto de diferencia, ya que en la Diputación Permanente (órgano que sustituye al pleno cuando las Cortes están disueltas) el bloque formado por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos suman 35 votos a favor, frente a los 34 en contra del PP, Vox y Junts. EFE

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