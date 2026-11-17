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Madrid, 17 nov (EFE).- El paciente entra en una sala llena de cámaras y, como si fuese un actor de cine, le colocan una serie de marcadores optoelectrónicos y sensores en puntos articulares clave para capturar cada uno de sus movimientos en 3D y crear un gemelo digital que permita a los doctores emitir un diagnóstico más preciso sobre su estado de salud o una lesión concreta.

Ante el avance de la tecnología, el doctor Manuel Sanz, director general de Prevenia, ha asegurado en una entrevista con EFE que toda historia clínica comienza con una exploración con los métodos clásicos, pero que, añadir modelos computacionales avanzados, les permite decidir si es mejor aplicar un tratamiento preventivo de recuperación y rehabilitación o decantarse por la cirugía.

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En estos casos, el doctor ha comentado que ante la falta de estudios “de suficiente calidad científica y con seguimiento prolongado” que demuestren “una superioridad clara” de algunas intervenciones quirúrgicas frente a los tratamientos no quirúrgicos, en determinadas patologías, es importante considerar otras variantes como la medicina biológica, el ejercicio físico o tratamientos del dolor.

“En pacientes correctamente seleccionados, los tratamientos sin cirugía pueden mejorar el dolor y la función, evitar algunas intervenciones quirúrgicas o complementar otras”, ha matizado el doctor sobre la recuperación funcional sin necesidad de pasar por una cirugía.

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Desde Prevenia, empresa especializada en tratamientos sin cirugía del aparato locomotor, perteneciente a Ripoll Medical Group, desarrollan las distintas alternativas terapéuticas del aparato locomotor mediante “una metodología propia, basada en la evidencia científica y en criterios rigurosos de indicación”.

En la parte de aplicación del desarrollo, el director de Tecnología e Investigación de Prevenia, el doctor Amit Mirchandani, ha comentado que el modelo ‘in silico trials’ les permitirá cruzar información no solo de un paciente individual, “sino para 100, 10.000 pacientes”, ya que hablamos de simulaciones con poblaciones virtuales, no de participantes de un ensayo clínico convencional.

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Mirchandani ha insistido en que hoy en día no basta con una resonancia, prueba a la que concede su utilidad, pero, bajo su criterio, no es suficiente “una fotografía del paciente, por lo que queremos hacer es conocer la película, es decir, cómo está, cómo funciona y cómo responde” cuando camina, corre, gira, sube escaleras o practica deporte.

“Y por eso queremos complementar la historia clínica, la exploración, la imagen, con la información funcional biomecánica”, ha dicho.

Para la parte de investigación, el doctor Sanz ha explicado que cuentan con un departamento propio en el que elaboran proyectos como el estudio de biomarcadores, y también se apoyan en la actividad científica de la Cátedra Ripoll Medical Group -empresa que colabora con EFE en la difusión de este contenido- de la Universidad CEU San Pablo.

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Así pues, el objetivo de la compañía es transmitir estos modelos a los profesionales mediante la cátedra o a través de prácticas y seminarios para que, en un futuro cercano, esta tecnología pueda estar disponible en la medicina general. EFE

(foto)