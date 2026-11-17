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Madrid, 17 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este martes que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, junto con el incremento del sueldo de los funcionarios y la revalorización de las pensiones, forman parte de la "política ordinaria" del Gobierno.

En declaraciones en TVE, Díaz ha subrayado que estas medidas no suponen "nada extraordinario", sino que buscan dar seguridad jurídica a empresas y trabajadores, así como a pensionistas y funcionarios.

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El Consejo de Ministros aprobará este martes un alza del 5,3 % del SMI para 2027, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas (18.004 euros anuales), y una subida del 4,5 % del sueldo de los empleados públicos.

Díaz ha recordado que el Ejecutivo también aprobará medidas fiscales para que el salario mínimo siga exento de tributar en el IRPF, un criterio que se aplicará igualmente a las pensiones de esa cuantía.

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"El SMI es una historia de éxito", ha afirmado la vicepresidenta, que ha destacado que sus incrementos benefician especialmente a mujeres y jóvenes.

Por comunidades autónomas, ha añadido, Andalucía es la más beneficiada, con 550.000 trabajadores afectados, seguida de Madrid. EFE