Guardar

Barcelona, 17 nov (EFE).- La Guardia Urbana de Barcelona ha desalojado esta madrugada a las personas que ayer acamparon en la plaza Sant Jaume tras levantarse el campamento de plaza Catalunya, y desde primeras horas de este martes negocia con quienes plantaron sus tiendas en la playa de la Barceloneta, para que abandonen el lugar.

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado a EFE de que el desalojo de plaza Sant Jaume se ha producido de madrugada, sin que se registrara ningún incidente.

PUBLICIDAD

Los acampados levantaron sus tiendas en la plaza anoche, tras finalizar una manifestación en protesta por el desalojo de plaza Catalunya, donde unas 300 personas permanecían acampadas desde hacía más de cuarenta días.

Una parte de los desalojados de plaza Catalunya, donde por la noche se refugiaban personas sin hogar, se dirigió al Espigón del Gas, en la playa de la Barcelona, para iniciar una nueva acampada.

PUBLICIDAD

Desde primeras horas de este martes, un dispositivo de la Guardia Urbana se encuentra en ese lugar, dialogando con una veintena de acampados, para que abandonen la zona.

El Ayuntamiento de Barcelona ha señalado que el operativo se está desarrollando con normalidad y no se registran incidentes. EFE